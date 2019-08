Potsdam

Es gab sie schon im alten Ägypten, heute streifen Großkatzen wie Tiger und Leoparden durch die Savanne, Luchse sind mittlerweile auch bei uns wieder heimisch und den Weg ins Herz ihrer Besitzer fand die einfache Hauskatze ganz leicht.

Dafür ist der „Tag der Katze “

Um die Liebe zu Katzen und die Mahnung artgerechter Tierhaltung und die Bekämpfung von Vernachlässigung und Misshandlung geht es am heutigen „Internationalen Tag der Katze“. Die Fellnasen gelten als eigenwillig, unnahbar und unabhängig sowie nur schwer zu erziehen – und dennoch lieben wir sie.

In Rumänien haben 47 Prozent der Haushalte eine Katze, in Deutschland 22 Prozent. Neben der klassischen Hauskatze sind auch Rassekatzen wie die Perserkatze, Maine Coon, Siam- oder Kartäuserkatze verbreitet, so statista.

Von Lisa Neumann