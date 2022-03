„Tag der gesunden Ernährung“: Zu Tisch mit der Ministerin in Wustermark

Wustermark

Diesen Termin am Montag, 7. März 2022, in Wustermark genoss auch Ursula Nonnemacher (B90/Grüne) sichtlich. Anlässlich des „Tags der gesunden Ernährung“ besuchte die Verbraucherschutzministerin zur Mittagszeit die Mensa auf dem Campus des „Haus und Gast Bildungszentrums“ in Wustermark. Nach einem gemeinsamen Mittagessen mit Seniorinnen und Senioren, die dort täglich mit frisch gekochten Mahlzeiten versorgt werden, tauschte sich Nonnemacher mit Vertretern der „Vernetzungsstelle Seniorenernährung in Brandenburg“ sowie Vertretern der Gemeinde und auch mehreren Seniorinnen rege aus.

Kräuterummanteltes Hühnchen und frischer Salat landete in der Elstaler Mensa auf dem Tablett von Ministerin Ursula Nonnemacher.. Quelle: Nadine Bieneck

Die Vernetzungsstelle, eine von Land und Bund geförderte Einrichtung, wurde 2020 ins Leben gerufen und ist landesweiter Ansprechpartner unter anderem zum Thema Ernährung und Verpflegung von Seniorinnen und Senioren. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beraten, unterstützen und vernetzen. Zudem gehe es darum, „gute Beispielprojekte in die Fläche zu tragen“, erklärt Maren Daenzer-Wiedmer, Gesamtkoordinatorin der Initiative. Die „Haus und Gast“-Mensa in Wustermark ist genau ein solches Beispiel. Denn neben älteren Bürgern, sowohl aus dem direkt benachbarten Pflegeheim sowie aus dem betreuten Wohnen, werden hier auch Studierende des Bildungscampus’, eine Kita sowie interessierte Berufstätige mit frisch gekochten Mahlzeiten versorgt.

Maren Daenzer-Wiedmer, Gesamtkoordinatorin der Vernetzungsstelle Seniorenernährung. Quelle: Nadine Bieneck

„Eine gesunde Ernährung ist für die älteren Mitbürger genauso wichtig wie für jeden anderen. Eine wichtige Rolle spielt dabei zudem aber auch die Geselligkeit und Gemeinschaft. Gemeinsam zu essen hat auch eine soziale Funktion“, betont Daenzer-Wiedmer. Hier wolle man zukünftig verstärkt wirken, mit dem Projekt „Küchenpartie“ sollen in ganz Brandenburg generationsübergreifende, gemeinsame Kochinitiativen unterstützt werden.

Ministerin Ursula Nonnemacher betont: Essen und kochen fördert Gemeinschaft und wirkt gegen Vereinsamung

Ursula Nonnemacher hörte genau zu, stellte kluge Fragen und machte sich auch zahlreiche Notizen. Dass eine gesunde und ausgewogene Ernährung Beschwerden vorbeuge und die Lebensqualität bis ins hohe Alter erhalte, sei nur ein wichtiger Aspekt. Sich gemeinsam zum Essen am Tisch zu versammeln oder gar auch gemeinsam zu kochen, fördere die Gemeinschaft und beuge gerade bei älteren Menschen zudem der Vereinsamung vor. Nonnemacher wies in diesem Zusammenhang eindringlich darauf hin, dass entsprechende Projekte und Initiativen über den „Pakt für Pflege“ gar gefördert werden können.

Wie es gehen kann, zeige die Gemeinde Wustermark, war die Ministerin sichtlich angetan von den Bemühungen der Gemeindeverwaltung. Deren Engagement und Initiativen für verschiedene Altersgruppen, von der Kita bis zu den Seniorinnen und Senioren, sei „vorbildlich“, lobte sie. Entsprechend zufrieden war Bürgermeister Holger Schreiber (parteilos). Er habe sich über den Besuch der Ministerin sehr gefreut, „man merkt, dass sie im Thema steckt und pragmatisch denkt und arbeitet. Ich denke, sie konnte hier auch einige gute Hinweise direkt aus der Praxis für ihre Arbeit mitnehmen“, freute er sich.

Ursula Nonnemacher im Austausch mit Wustermarks Bürgermeister Holger Schreiber (parteilos). Quelle: Nadine Bieneck

Vernetzungsstelle: Senioren wünschen sich abwechslungsreiches, ausgewogenes, bezahlbares Mittagessen in Gemeinschaft

Die generationsübergreifende Mensa in Wustermark trifft offenbar genau den Nerv der älteren Mitbürger. Denn eine landesweite Umfrage der Vernetzungsstelle im vergangenen Jahr ergab, dass „gerade für alleinlebende ältere Brandenburgerinnen und Brandenburger ein abwechslungsreiches, ausgewogenes und bezahlbares Mittagessenangebot in Gemeinschaft eine sehr willkommene Unterstützung und eine gute Möglichkeit ist, im sozialen Austausch mit anderen zu bleiben“, berichtete Laura Behrens von der Vernetzungsstelle.

Erika Jeske (79) aus Wustermark kocht regelmäßig mit und für Seniorinnen und Senioren in der Gemeinde. Quelle: Nadine Bieneck

Das bestätigten auch Karin Schiewe, Marianne Skowronowski und Erika Jeske. Die Wustermarkerinnen kennen sich aus, auch, weil sie regelmäßig selbst am Kochtopf stehen. Unter Federführung der 79-jährigen Erika Jeske treffen sich in Wustermark gar einmal monatlich zahlreiche ältere Mitbürger im Kirchenhaus, um dort gemeinsam zu kochen. Auf den Tisch komme, was gewünscht werde: mal ein Eintopf, mal Puffer, auch mal ein Eisbein. Und ihr eigenes Lieblingsgericht? „Ein guter Eintopf geht immer, Kartoffelsuppe zum Beispiel“, sagt die 79-Jährige. „Pellkartoffeln mit Quark“, meint Karin Schiewe, „Pellkartoffeln mit Rührei und Gurkensalat“, ergänzt Skowronowski.

Mehr Infos zum Thema gibt es unter: vernetzungsstelle-brandenburg.de.

Von Nadine Bieneck