Bewerbungsfrist für Ehrenamtspreis läuft noch bis Ende Oktober

Der Take Off Award – der Deutsche Preis für das Ehrenamt wird am 23. November in der Schinkelhalle in der Schiffbauergasse in Potsdam im Rahmen einer festlichen Gala mit einem künstlerischen Programm vergeben. Er wird in vier Kategorien verliehen: Bildung, Ausbildung, Menschlichkeit und Sonderpreis. Letzterer steht in diesem Jahr unter dem Motto „30 Jahre Mauerfall – Der Weg zur Deutschen Einheit“. Der Preis ist insgesamt mit 40.000 Euro dotiert.

Die Schirmherrschaft hat in diesem Jahr die Ehegattin des Bundespräsidenten, Elke Büdenbender, übernommen. Zu der Preisverleihung werden 400 Gäste aus Wirtschaft, Politik, Sport, Kultur und Kirche erwartet.

Ehrenamtliches Engagement ist entscheidend

Der Take Off Award zeichnet erfolgreiche, innovative und herausragende ehrenamtliche Projekte aus und honoriert Leistungen gemeinnütziger Vereine und Institutionen. Entscheidend ist dabei nicht die Größe des Projektes, sondern das ehrenamtliche Engagement, das andere inspirieren oder auf ein wichtiges Thema hinweisen soll.

Bewerbungen für den Take Off Award sind noch bis zum 31. Oktober möglich. Ehrenamtler können sich mit ihrer Initiative selbst für den Award bewerben. Zudem können Initiativen, Projekte und Vereine vorgeschlagen werden. Beides ist über die Internetseite des Take Off Awards möglich.

Jury wählt Gewinnerprojekte aus

Eine Fachjury mit Experten aus Medien, Wirtschaft, Wissenschaft und Politik wählt aus allen Bewerbungen und Nominierungen die Gewinnerprojekte nach definierten Kriterien aus. Zur Jury gehört auch MAZ-Chefredakteur Henry Lohmar.

Als Höhepunkt der Preisverleihung wird der Ehrenpreis für das Lebenswerk an einen Menschen vergeben, der sich Zeit seines Lebens für die Werte des Take Off Awards engagiert hat. Der Sonderpreis und der Preis für das Lebenswerk werden vom Take-Off-Award-Kuratorium und dem Vorstand des Fördervereins gewählt.

Von MAZonline