Potsdam

Die günstigen Preise in Polen treiben viele Autofahrer aus Brandenburg an die Tankstellen im Nachbarland, wo die Regierung die Mehrwertsteuer auf Kraftstoff im Februar von 23 Prozent auf acht Prozent gesenkt – und die eigentliche Mineralölsteuer ganz gestrichen hat. Einen Liter Diesel gibt es zum Beispiel in der Grenzstadt Slubice bereits ab umgerechnet 1,54 Euro, Super kostet an der billigsten Tanke in der Stadt sogar nur 1,39 Euro pro Liter.

Da ist die Versuchung groß, in Polen nicht nur den Tank zu füllen, sondern auch einen oder mehrere Reservekanister. Dabei sollten Autofahrer aber einige Regeln beachten, um keinen Ärger zu riskieren. Bei Zollkontrollen droht sonst eine Nachzahlung der Mineralölsteuer.

Sprit aus Polen: Nur 20 Liter Reserve sind erlaubt

Während in Deutschland in privaten Pkw maximal 60 Liter Benzin oder Diesel im Reservekanister erlaubt sind, gelten im europäischen Ausland strengere Grenzwerte, in einigen Ländern sind gefüllte Reservekanister ganz tabu. Polen gestattet nach ADAC-Angaben höchstens 20 Liter. Der Automobilclub rät allerdings aus Sicherheitsgründen dazu, nicht mehr als 10 Liter Kraftstoff mitzunehmen.

Interessiert sich der deutsche Zoll überhaupt für Reservekanister?

Ja, denn der Zoll ist auch zuständig für die Kontrolle der Verbrauchssteuern, erklärt Astrid Prinz, Sprecherin beim Hauptzollamt Frankfurt (Oder), auf MAZ-Anfrage. „Wenn unsere Beamten ein Auto, das aus Polen kommt, kontrollieren, haben sie alles im Blick, nicht nur Betäubungsmittel oder Pyrotechnik.“

Eine harte Zollgrenze existiert zwischen Deutschland und Polen seit 2004 nicht mehr, die private Einfuhr von Benzin und Diesel ist aber laut Zoll gedeckelt auf 20 Liter. Für jeden Liter darüber hinaus wird die deutsche Mineralölsteuer fällig, die neuerdings „Energiesteuer“ heißt: Aktuell sind das 65 Cent für Benzin und 47 Cent für Diesel.

Astrid Winz weist aber darauf hin, dass dieser Tarif nur gilt, wenn Autofahrer bei einer Kontrolle die Frage bejahen, ob sie was zu verzollen haben. Wer lügt und dann erwischt wird, zahlt sogar das Doppelte. So wird Tanktourismus zum Verlustgeschäft.

Der Reservekanister, auch das betont der Zoll, ist fahrzeuggebunden, das heißt in einem Diesel-Pkw hat ein Kanister mit Benzin nichts zu suchen und umgekehrt. Und: Der Kanister gehört ins Auto. Fußgänger dürfen also nicht mit einem 20-Liter-Behälter von Slubice über die Europabrücke nach Frankfurt (Oder) spazieren – was in Einzelfällen schon vorgekommen sein soll.

Von Thorsten Keller