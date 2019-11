Tipps vom Tannenhof in Werder: So hole ich mir den besten Weihnachtsbaum

Werder

Ab sofort sind wieder Nadelbäume gefragt. Um 10 Uhr, schlagen Brandenburgs Forstminister Jörg Vogelsänger ( SPD) und Bürgermeisterin Manuela Saß ( CDU) auf dem Werderaner Tannenhof den offiziell ersten Weihnachtsbaum des Jahres. Er geht als Spende an das SOS-Kinderdorf in Brandenburg/Havel.

Christian Mai eröffnet am 14. November mit Minister Jörg Vogelsänger und Bürgermeisterin Manuela Saß die Saison auf seinem Tannenhof Werder.. Quelle: Sönke Braun

Es ist auch die offizielle Eröffnung für den Tannenhof mit Baumschule und Weihnachtsladen. Aus diesem Anlass klären wir drängende Fragen rund um den weihnachtlichen Tannenkauf:

Was bietet der regionale Fachbetrieb für Pflanzenbau?

„Der Werderaner Tannenhof ist ein Beispiel für die große Aufbauleistung in der Region nach der Wende. Aus dem Nichts wurde hier einer der bekanntesten Gartenbaubetriebe Werders geschaffen“, sagt Saß gegenüber. Deshalb eröffne man dort Jahr für Jahr die Brandenburger Tannenbaumsaison. „ Berlin inbegriffen“, ergänzt Christian Mai, Juniorchef des 60 Hektar großen, ehemaligen Obst-und Gemüsehofes, der alljährlich „mehrere tausend Weihnachtsbäume“ verkauft, hinzu. „Die Tendenz geht inzwischen sogar zum Zweitbaum, den ersten zum 1. Advent, den nächsten dann zum Weihnachtsfest selbst.“

Können örtliche Betriebe die Nachfrage überhaupt decken?

Die eigene Produktion des Tannenhofs langt längst nicht. Die zugekauften Bäume stehen aber nur an den mehr als 20 Verkaufsplätzen in Brandenburg und Berlin. Sie seien „handverlesen“, betont Mai. Er reist in Anbaugebiete wie Dänemark, das Sauerland oder auch Süddeutschland für die Baumauswahl.

Auf dem Werderaner Tannenhof beginnt die Weihnachtsbaumsaison. Quelle: Julian Stähle

Wie kommt es zum Preis?

Ein zwei Meter hohe Nordmanntanne – der Klassiker in der Weihnachtsstube – kommt beim Tannenhof auf 50 Euro. Dahinter steckt ein hoher Aufwand. Die Bäume, die mit drei oder vier Jahren angekauft werden, müssen in Werder noch zwischen sechs und zehn Jahre lang wachsen. Das macht etwa zwölf Jahre intensive Pflege vom Samen bis zur Ernte. Kostentreiber ist unter anderem der Wasserverbrauch von „mehreren 10.000 Kubikmetern pro Jahr“, sagt der 33-jährige Juniorchef.„

„Ohne Bewässerung wäre der Ausfall an Jungpflanzen erheblich, nicht nur zu Dürrezeiten.“ Zudem würden sämtliche Bäume des Familienbetriebs „handbeschnitten“, um eine entsprechend schöne Form zu gewährleisten.

Gibt es Bio-Bäume oder so?

Wer auf Nachhaltigkeit Wert legt, sollte auf das Siegel „fair trees“ achten – so der Name einer Organisation, die schon bei der Samengewinnung in Georgien auf die Sicherheit der Pflücker, den Artenschutz oder eine gerechte Entlohnung. Letztere muss auch für die Verkäufer vor Ort gelten: Sie erhalten beim Tannenhof zwölf Euro Stundenlohn sowie die notwendige Schulung.

Warum sind die Bäume im Großhandel meist billiger?

Die Konkurrenz will sich so leicht nicht geschlagen geben. Immerhin kosten die Bäume im Handel oft nur die Hälfte. „Auch unsere Bäume stammen ausschließlich aus nachhaltigem Anbau, ebenfalls nach den Grundsätzen von fair trees“, sagt zum Beispiel Toom-Pressesprecherin Melanie Goeres für ihren Potsdamer Baumarkt. Gezogen natürlich auch mit den Samen aus Racha im Kaukasus, gewachsen in den klassischen Regionen wie Dänemark, dem Sauerland oder dem Steigerwald. „Mit fair trees arbeiten wir allerdings als einzige Baumarktkette bundesweit zusammen“, fügt die Kölnerin hinzu.

Zum Vergleich: Bei Toom kostet eine bis 1,90 Meter hohe Nordmanntanne um die 22 Euro. Darüber hinaus werden Bio-Weihnachtsbäume angeboten. Die anderen Baumärkte waren weniger auskunftsfreudig. Hornbach etwa gab nur an, dass herkömmliche Nordmanntannen aus Osteuropa, meist Polen und Tschechien, zwischen 20 und 30 Euro kosten.

Der Baum gehört in den Kofferraum, nicht aufs Dach. Quelle: Ina Fassbender/dpa

Haben billige Großmarkt-Tannen eine schlechtere Qualität?

Dazu gibt es wohl kaum eine objektiv eindeutige Aussage. Die Neu-Werderanerin Heike Gehrmann berichtet aber von guten Erfahrungen: „Wir hatten in Nürnberg über Jahrzehnte hinweg stets eine formschöne Nordmanntanne von OBI, gekauft meist im Angebot um den Nikolaustag herum, gehalten immer bis ins zweite Januar-Drittel hinein.“ Und die erste Nordmann-Tanne in Werder stammte von einem fliegenden Händler, kostete nur 15 Euro und habe lange nicht genadelt. Es kommt eben auf die Pflege an (siehe Infobox).

Gründliche Auswahl beim Kauf: Lassen Sie sich die Bäume ohne Netz zeigen. Der Transport sollte wegen des Fahrtwindes nicht auf dem Dach, sondern möglichst im Wagen erfolgen; wenn doch auf dem Dach, dann gut verpackt und mit Spitze nach hinten. Zuhause muss der Baum erst einmal zwei bis drei Tage liegend und kühl gelagert werden, etwa auf Balkon oder Terrasse oder in der Garage. Dann sollte der Baum – mit oder ohne Netz – im Kühlen aufrecht in einen Wassereimer stehen. Das Stammende sollte man zwecks besserer Wasseraufnahme um einige Zentimeter kürzen. Für die Haltbarkeit sollte de Baum erst kurz vor dem Fest reingeholt werden. Drinnen muss der Baum stets ausreichend Wasser haben. Den Wasserbehälter sollte man täglich auffüllen. Ein Baum braucht je nach Größe ein bis zwei Liter pro Tag. Den Baum sollte man gegebenenfalls öfters besprühen, denn er nimmt die Feuchtigkeit über Rinde und Nadeln auf. Stellen Sie den Baum möglichst weit entfernt von Wärmequellen wie der Heizung auf.

Wie kann ich sichergehen, einen guten Baum zu finden?

Auf einen Grundsatz sollte der Kunde niemals verzichten, raten Fachleute: Sie müssen den Baum, egal wo gekauft, zuvor aus dem Netz nehmen und begutachten. Ein hellerer Stamm, eine gesunde Farbe und beim Darüberstreichen sich wieder aufrichtende Nadeln, die nicht abfallen, sind zumindest Indizien für eine relativ frische Tanne. Bei Käufen im Internet lässt sich das nicht prüfen. In dieser Hinsicht ist ein kurz vor dem Fest geschlagener Baum konkurrenzlos frisch.

Von Sönke Braun