Potsdam

Der kühle Ort der Wissenschaft bekommt plötzlich etwas Heiliges, wenn Joanna Waluszko die Stimme erhebt. Die in Potsdam lebende Sängerin reiht spontan Töne aneinander und schon erhält der Große Refraktor auf dem Telegrafenberg die sakrale Aura einer Kirche.

Unter dem riesigen Linsenfernrohr, mit dem die Potsdamer Astrophysiker seit 1899 aus dem Kuppelgebäude ins Weltall blickten tritt Waluszkos Stimme in einen Dialog mit einem Synthesizer, einem Kontrabass und einer Harfe. Tänzer, an deren Schultern LED-Leuchten bei jeder Bewegung die Farbe wechseln, wiegen sich im Raum der Klänge. Über ihnen sind auf Bildschirmen Aufnahmen zu erkennen, die Astrophysiker des Potsdamer Leibniz-Instituts gemacht haben. Ein skurriles Szenario zwischen Science-Fiction und Erhabenheit.

Wild und kosmopolit

Erlebt werden kann das von Donnerstag an gleich an mehreren Abenden im Potsdamer Wissenschaftspark. Dort wird das Kunstprojekt „Let’s Call it a Day“ die Performance „Das Netz – die Wildform ist kosmopolit“ aufführen. Eine multimediale Mischung aus Installation, Musikdarbietung, Theateraufführung und Tanz. Zentrales Anliegen der Gruppe ist es nach Angaben von Philipp Baumgarten, dem Regisseur des Spektakels, Wissenschaft und Kunst in einen Dialog zu bringen, der beide Seiten befruchtet.

Joanna Waluszko improvisiert so lange zu den Sounds des Synthesizers, bis das Klanggebilde in ein Madrigal mündet. Quelle: Bernd Gartenschläger

Und so besteht das nur für dieses Projekt zusammengewürfelte Ensemble auch aus Mitgliedern der Wissenschaftscommunity des Telegrafenbergs. In die Aufführung werden Vorträge von Vertretern des Leibniz-Instituts für Astrophysik, des Alfred-Wegener-Instituts für Polar- und Meeresforschung sowie des Geoforschungszentrums zu hören sein.

Potsdamer Wissenschaft trifft auf Kunst

Die drei naturwissenschaftlichen Disziplinen wurden deshalb ausgesucht, weil sie mit dem Weltraum, dem Ökosystem der Erdatmosphäre und dem Erdinnern praktisch die komplett für den Menschen erfahrbare Welt abdecken. Und damit weit über die unmittelbar sich aufdrängenden Umweltprobleme hinausgreifen.

Denn eines der Anliegen des von Baumgarten und der Dramaturgin Lena Langer angeschobenen Projektes ist es, den bisherigen Umgang des Menschen mit der Natur kritisch zu thematisieren. Die englische Redewendung „Let’s call it a Day“ bedeutet ja etwa so viel wie „Lass uns für heute Feierabend machen“. Feierabend mit einem Verständnis von Natur, das vor dem Hintergrund von Naturkatastrophen, Klimawandel und neuen Pandemien immer zweifelhafter wird. „Die Welt wird immer komplexer und deshalb müssen wir neue Wege finden, damit umzugehen“, sagt Regisseur Baumgarten.

Dramaturgin Lena Langer und Regisseur Philipp Baumgarten auf dem Telegrafenberg im Wissenschaftspark in Potsdam. Quelle: Bernd Gartenschläger

Und deshalb funktioniert die Performance auf dem Telegrafenberg ein bisschen wie eine Versuchsanordnung. Es gibt keine festes Aufführungsskript. Die Schauspieler, Tänzer, Musiker improvisieren und reagieren spontan aufeinander. Etwa wenn zwei Wissenschaftler die Folgen des Klimawandels diskutieren, kommentiert ein Kontrabass die Lage, während zwei Tänzer versuchen, die Dramatik der Erderwärmung in Bewegungsabläufe zu übersetzen und so Prozesse, die die Wissenschaft mittels Modellen erklärbar macht auch sinnlich erfahrbar werden zu lassen.

Der Sound der Pilzkulturen

Eine schöne Idee. Nur warum dafür ein derart kopflastiger Titel wie „Das Netz – die Wildform ist kosmopolit“? Baumgarten will freilich mehr, als die Ergebnisse der Wissenschaft mit dem Mitteln der Kunst übersetzen. Er will in einen wahren Dialog treten, in der die Kunst unter Umständen auch neue Perspektiven und Zugänge auf die Welt anbieten kann. Wenn die Welt immer komplexer werde, dann müsse ein Weg gefunden werden, das Komplexe und die darin enthaltene Diversität auch zu leben, findet er.

Bei den Proben im Wissenschaftspark: die Tänzer Oliver Pollak, Abraham Iglesias Rodriguez und Laura Giuntoli (v.l.). Quelle: Bernd Gartenschläger

Für seine Vorstellung von einem ausgleichenden „Netz“ bemüht er als Bild das unterirdische Verbindungssystem von Pilzkulturen. Diese sogenannten Myzelien, weitaus umfangreicher als das, was wir von einem Pilz wahrnehmen, verbinden die einzelnen fadenförmigen Zellen. Sie sind extrem resistent, weshalb zum Beispiel Matsutake-Pilze in Fukushima nach der Reaktorkatastrophe als erste wieder zu leben begannen. Und die Myzelien von Pilzen sind fast überall – wild und kosmopolit eben.

Bei der Performance, die sich über den Telegrafenberg vom Eingang über den Wissenschaftspark zum großen Refraktor und schließlich zum Einstein-Turm bewegen wird, sind deshalb unter den Akteuren der Performance auch Pilze vertreten. Unter der Kuppel des Großen Refraktors werden sie zum Beispiel über Sensoren mit einem Synthesizer verbunden. Der reagiert auf minimale elektrische Spannungsschwankungen durch brummelnde. dumpfe Geräusche, die wiederum von den Instrumenten und der Stimme von Joanna Waluszko aufgenommen und weitergeführt und von den Tänzern in Bewegungen und Lichtimpulse übersetzt werden.

Die demokratische Harmonie des Madrigals

Ein babylonisches Stimmengewirr entsteht, das sich zeitweise zu einem chaotischen Soundgewitter steigert. Doch irgendwann, wie von fremder Hand geführt, sollen sich die Geräusche und Töne zu einem mehrstimmig strukturierten Madrigal formen. Die vielen Stimmen laufen auf die musikalische Struktur dieser in der Renaissance und im Frühbarock entstandene, mehrstimmigen Liedform zu.

Vorträge, Tanz, Sounds und Videos Wissenschaftliche Vorträge, Tanz, Sounds, Videos – aus dieser Mischung besteht die Performance „Das Netz – die Wildform ist kosmopolit“, die an insgesamt sechs Abenden auf dem Potsdamer Telegrafenberg aufgeführt wird. Für die Teilnahme ist eine Anmeldung unter wissenschaftsspaziergang@ gmail.com erforderlich. Vorstellungen gibt es am 9., 10. und 11. Juli, sowie am 17., 18. und 19. September. Sie beginnen jeweils um 19.30 Uhr.

„Das Madrigal erlaubt ein völlig gleichberechtigtes Miteinander aller Beteiligten“, sagt der Regisseur. Es verkörpert in gewisser Weise das Ideal einer demokratischen Harmonie. Baumgarten hat dafür eine Komposition des Jesuiten Athanasius Kircher aus dem Jahr 1652 ausgesucht. Und wenn sie erklingt, wird der Große Refraktor auf dem Telegrafenberg für einige Minuten zur Kirche.

Von Mathias Richter