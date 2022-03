Potsdam

„Habt Ihr schon mal was die Toilette runtergespült?“ fragt eine Frau im Plastikanzug einen Pulk Kinder, der um einen geöffneten Gulli in der Schiffbauergasse kauert. Es ist Montag, 11 Uhr. Seit einer halben Stunde läuft die erste Schulaufführung im Rahmen des Explore-Dance-Festivals. Eben waren die Schüler ab acht Jahre noch alle zusammen drinnen im abgedunkelten Saal der Fabrik, wo das Stück „Ohren sehen“ einsetzte. Drei Frauen in Arbeitsoveralls täuschen im Bühnenraum heftige Aktivitäten vor. Im Schatten eines Pappmaché-Hügels mit einem schlundartigen Eingang bewegen sie Rohre und Seile, Ziegel und Holzstöcke, wühlen mit bloßen Händen in einem echten Erdhaufen und plätschern mit Wasser.

Lila Rauch aus dem Gulli

Nach einigen Minuten wird die rätselhafte Szene dann mit einem Text aus dem Off unterlegt. Es spricht die Stadt und sie schildert, wie es in ihr „pulsiert und pocht“. Die Stadt sagt: „Meine Arterien sind verstopft, überall ist Stau.“ Dann bekommt jeder Zuschauer einen Kopfhörer, und eine der Frauen kündigt an: „Ihr begebt Euch jetzt auf eine Reise aus meinem Herzraum und wieder zurück.“ Draußen blinzeln die Besucher gegen die gleißende Sonne und brauchen etwas, bis sie den lila Rauch wahrnehmen, der aus mehreren Gullis um die Fabrik zischt. Die imaginäre Stadtwanderung kann beginnen.

Nach der Aufführung findet im Fabrikcafé die offizielle Eröffnung des Festivals statt. Kulturministerin Manja Schüle (SPD) hat ihr Kommen kurzfristig abgesagt. Dafür sitzen einige Verantwortliche aus ihrem Ministerium und vom Kulturamt der Stadt an den Tischen. Sven Till, Künstlerischer Leiter der Fabrik, liest eine kurze Rede ab, um die Bedeutung des Tanzes für die Gesellschaft, die Künste und das Individuum zu unterstreichen. Die „Tanzlandschaft in Brandenburg“ sei eigentlich ein weißer Flecken, denn an Stadt- und Staatstheatern werde so gut wie nicht getanzt. Um ein so größerer Glücksfall sei der „Tanzpakt Stadt Land Bund“. Das Staatsministerium für Kultur und Medien hat 2018 ein Millionenpaket geschnürt, das neben zwei renommierten Häusern in Hamburg und München auch Potsdam begünstigt. Im Rahmen dieser Förderung richtet die Fabrik nun bis zum 26. März zum ersten Mal ein Festival für Junges Publikum aus. In den durch Corona beeinträchtigten Vorjahren waren Kampnagel in Hamburg und Focus Tanz in München die Gastgeber.

Urbaner Lebensraum

„Für die nächsten zwei Jahre kann die Potsdamer Fabrik noch einmal 450 000 Euro abrufen, um Produktionen für Kinder und Jugendliche auf die Beine zu stellen. Das Geld schließt zwei Stellen für Tanzpädagogen ein.“, erklärt Till. Alle Inszenierungen werden reihum im Netzwerk aufgeführt. Im Sommer soll auch noch Dresden-Hellerau dazustoßen.

Dabei ist es Konsens, dass Tanz in einem sehr weiten Sinne als Bewegungskunst aufgefasst wird. Ob unruhiges Zappeln oder cooles Posieren, ob Sportgymnastik oder wildes Abhotten in der Disco – alle Ausdruckformen lassen sich in Aufführungen und Projekte integrieren. Den Auftrag für das Potsdamer Eröffnungsstück „Ohren sehen“ hat die Fabrik an die in Berlin lebende Schweizerin Lea Moro vergeben. Auch sehschwachen und blinden Kinder soll es möglich sein, sich an der Erkundung des urbanen Lebensraums zu beteiligen.

„Tschüss Krieg!“

Was würden die Kinder am liebsten ins Klo oder in den Gulli spülen? „Meinen Hasen“, ruft ein Kind. Das ist der Animateurin irgendwie nicht recht. „Die Hausaufgaben“, schlägt sie vor. Aber dann rufen die Kinder aufgeregt: „Die Bomben! Ja, den ganzen Krieg!“ Und eine Wanne Wasser wird in den Gulli gekippt. „Tschüss Krieg!“, freuen sich die hohen Stimmen. Und der akustische Führer im Ohr meint: „Verstopfung ist Scheiße! Rohrbruch ist geil!“

Seil wie ein Wasserstrahl

Eine theatralische Prozession um das Fabrik-Gebäude macht sich auf den Weg. „Viele Menschen in der Stadt wissen nicht, woher das Wasser aus dem Wasserhahn eigentlich kommt“, heißt es im Ohrhörer. Alle sollen die Augen schließen und ein Seil wird durch die Hände gereicht. Es dient als Richtschnur für die gemeinsame Wanderung, könnte aber auch ein Wasserstrahl sein, der sich aus dem Gebirge in die Täler ergießt und über die Flüsse im Meer oder im Grundwasser landet. Der Text holt weit aus, umreißt mit einfachen Worten die ganze Zivilisationsgeschichte und führt – vielleicht etwas übertrieben - sogar bis ins Jahr 2050.

„Happy Sisyphos“, der Beitrag von Hermann Heisig für das „explore dance“-Festival, wurde wegen einer Corona-Erkrankung noch nicht fertiggestellt. Quelle: Promo

„Happy Sisyphos“

„Ohren sehen“ wird noch einmal am Dienstag, 10 Uhr, aufgeführt. Insgesamt werden auf dem Gelände Schiffbauergasse bis zum nächsten Samstag noch sieben Inszenierungen gezeigt. Der zweite Potsdamer Beitragt „Happy Sisyphos“ hat allerdings noch Werkstattcharakter, da der Choreograf Hermann Heisig während der Proben an Corona erkrankte.

Das gesamte Festivalprogramm unter explore-dance.de

Von Karim Saab