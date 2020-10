Potsdam

Beschäftigte, die in einem Unternehmen ohne Tarifvertrag arbeiten, verdienen in Brandenburg 31,9 Prozent weniger .Das geht aus einer aktuellen Untersuchung der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung hervor. Strukturbereinigt ist der Lohnabstand nicht ganz so groß. Wenn man die Unternehmensgröße und Branche berücksichtigt, bleibt aber noch immer eine Lohnlücke von 17,7 Prozent. Nur in Sachsen-Anhalt ist der bereinigte Effekt mit einem Minus von 18,3 Prozent noch deutlicher, wie der Deutsche Gewerkschaftsbund ( DGB) am Montag betonte.

„ Tarifverträge sind der Dreh- und Angelpunkt, um gerade in Ostdeutschland die Einkommen zu verbessern, das zeigt die aktuelle Studie“, sagt Christian Hoßbach, Vorsitzender des DGB Berlin-Brandenburg. „Die Wirtschaftspolitik des Landes muss die Stärkung der Tarifbindung ins Zentrum stellen, wenn sie den Niedriglohnsektor zurückdrängen und die Ost-West-Schere bei den Einkommen endlich schließen will.“

Tarifbindung lässt nach

Laut der Untersuchung ist die Tarifbindung, also die Zahl der Unternehmen mit einem Tarifvertrag, in den vergangenen 20 Jahren deutlich gesunken. Im Jahr 2000 verdienten noch 58 Prozent der Brandenburger nach Tarif, 2018 waren es nur noch 49 Prozent. 21 Prozent der Unternehmen in Brandenburg haben eine Tarifbindung, das ist weniger als der Bundesschnitt mit 27 Prozent.

Auch auf die wöchentliche Arbeitszeit wirkt sich das aus. Wer keinen Tarifvertrag hat, arbeitet im Schnitt 24 Minuten mehr pro Woche, heißt es. Längere Arbeitszeiten in tariflosen Betrieben seien in den westdeutschen Bundesländern besonders ausgeprägt, und zwar auch dann, wenn man strukturelle Effekte wie Betriebsgröße und Branche herausrechne. In Baden-Württemberg arbeiteten Vollzeitbeschäftigte in tariflosen Unternehmen jede Woche 72 Minuten zusätzlich, in Bremen seien es 64 Minuten. Über das Jahr gesehen entspreche dies gut einer zusätzlichen Arbeitswoche, heißt es in der Studie.

Von Torsten Gellner