Berlin

In den Tarifverhandlungen für die rund 25.000 Beschäftigten bei der Flughafensicherheit gibt es eine Einigung. Laut Gewerkschaft Verdi wurde für eine Laufzeit von 24 Monaten eine dreistufige Tariferhöhung vereinbart, die für die einzelnen Berufsgruppen unterschiedlich hoch ausfällt, wie die Gewerkschaft am Montagnachmittag mitteilte.

Angleichung der Löhne in Ost und West

Demnach liege die Steigerung für das laufende Jahr zwischen 4,4 und 7,8 Prozent. Zudem soll bis zum 1. Januar 2024 die Angleichung der Löhne zwischen Ost und West abgeschlossen sein.Die Arbeitgeberseite, der Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen (BDSL), bestätigte auf Anfrage, dass es eine Einigung gebe. Zu den Details äußerte sich der BDLS aber zunächst nicht.

„Die Arbeitgeber haben endlich ein annehmbares Angebot vorgelegt“, teilte Verdi-Verhandlungsführer Wolfgang Pieper am Montagnachmittag. „Mit diesem Tarifabschluss gelingt es, die Lohnbedingungen in der Luftsicherheitsbranche und die Arbeit trotz ungünstiger Arbeitszeiten und zahlreicher betrieblicher Probleme attraktiver zu gestalten.“

Zwei Tage Warnstreik am BER – viele Flüge abgesagt

Die Flughafen-Kontrolleure hatten ihren Forderungen mit Warnstreiks an fast allen deutschen Airports Nachdruck verliehen, auch am BER. Dort legten mehrere hundert Mitarbeiter, die mehrheitlich bei Securitas angestellt sind, an zwei Tagen im März die Arbeit nieder. Etwa die Hälfte aller Flüge an den Streiktagen waren gestrichen worden. Weitere Arbeitskämpfe während der Osterferien sind dank der Tarifeinigung nun abgewendet.

„Die große Beteiligung an den Warnstreiks in den vergangenen Wochen hat uns in den Verhandlungen gestärkt und den Arbeitgebern verdeutlicht, dass sie einen echten Schritt auf die Beschäftigten zugehen mussten“, sagte der Verdi-Verhandlungsführer dazu.

Von MAZonline/tk