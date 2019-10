Tarifkonflikt beigelegt – Gebäudereiniger in Potsdam kalt erwischt

Potsdam

Gewerkschaft und Arbeitgeber in der Gebäudereinigung haben sich auf einen Tarifabschluss in der größten deutschen Handwerkssparte mit rund 650. 000 Beschäftigten geeinigt. Nach zuvor sechs ergebnislosen Verhandlungsrunden seien die Gespräche in der Nacht zum Freitag erfolgreich beendet worden, sagte ein Sprecher der Gewerkschaft IG Bau. Demnach konnte die Arbeitnehmerseite unter anderem höhere Lohn-Zuschläge und mehr Urlaub durchsetzen, musste dafür aber eine Übergangslösung bei der Weihnachtsgeldregelung hinnehmen.

„Die Nachricht vom Ende des Tarifkonflikts hat mich um 4.08 Uhr heute nacht kalt erwischt“, sagte Niko Landgraf, der Regionalleiter der IG Bau, der MAZ. Anstelle des für Freitagmorgen geplanten zentralen Warnstreiks für Berlin und Brandenburg am Potsdamer Kongresshotel würden die gewerkschaftlich organisierten Gebäudereiniger stattdessen „Kaffee trinken, Würstchen essen und die Warnstreiktage Revue passieren lassen“ – feiern statt Arbeitskampf.

Infolge der überraschenden Einigung habe man den Ausstand nicht mehr absagen können, so Landgraf weiter. „Aber ein Demozug durch die Stadt ergibt natürlich keinen Sinn, wenn es ein Tarifergebnis gibt.“

Zähe Tarifauseinandersetzung

Der Tarifkonflikt zwischen der IG Bauen-Agrar-Umwelt und dem Bundesinnungsverband des Handwerks hatte sich über viele Monate erstreckt. Die Gewerkschaft begleitete die Verhandlungsrunden zuletzt auch mit Warnstreiks an verschiedenen Standorten. Nach einem mehr als 13-stündigen Spitzengespräch zwischen den Tarifparteien folgte nun der Durchbruch.

Die IG BAU kündigte spürbar mehr Geld im Portemonnaie der Gebäudereiniger, Glas- und Industriereiniger an: Vereinbart worden seien unter anderem eine bessere Überstundenvergütung sowie höhere Zuschläge für Arbeit in der Nacht wie auch an Sonn- und Feiertagen. Außerdem soll es ab 2021 für alle Beschäftigten einen einheitlichen Urlaub von 30 Tagen auf Vollzeitbasis geben – egal, wie lange die Beschäftigten schon in der Branche tätig sind.

Bonus für Heiligabend und Silvester

Festgeschrieben wurde laut Gewerkschaft auch ein Weihnachtsbonus: Alle Beschäftigten sollen in diesem und im kommenden Jahr Heiligabend oder wahlweise den Silvestertag als bezahlten Arbeitstag frei bekommen – und wer arbeitet, bekommt für diesen Tag einen 150-prozentigen Lohnzuschlag.

Zudem hat die Gewerkschaft einen einheitlichen Nachtzuschlag von 30 Prozent durchgesetzt – fünf Prozentpunkte mehr als bislang. An Sonn- und Feiertagen soll es einen Aufschlag von 80 Prozent (statt bisher 75 Prozent) geben. Für die Arbeit am 25. und 26. Dezember, an Neujahr und am 1. Mai werden sogar Zuschläge von 200 Prozent des Lohns fällig.

„Zum Schluss haben alle unsere Mitarbeiter mehr Geld in der Tasche über die Zuschlagsregelungen und den Weihnachtsbonus“, sagte IG-BAU-Chef Robert Feiger der Deutschen Presse-Agentur. Einen Wermutstropfen gebe es dennoch: „Wir hätten gerne sofort eine feste und dauerhafte Weihnachtsgeldregelung ab 2019 gehabt, da haben wir jetzt eine Übergangsregelung.“

Von Thorsten Keller