Potsdam

Vor der nächsten Verhandlungsrunde verleihen Beschäftigte des öffentlichen Dienstes in Brandenburg ihren Forderungen Nachdruck. Am Dienstag lud die Deutsche Justizgewerkschaft Beschäftigte zu einer „aktiven Mittagspause“ vor dem Justizzentrum Potsdam auf, um auf die Forderungen im aktuellen Tarifstreit aufmerksam zu machen. Dort wird zeitgleich unter großem öffentlichen Interesse der erste Prozesstag zur Bluttat im Oberlinhaus geführt.

Für Donnerstag kündigte der Beamtenbund eine Demonstration vor dem Potsdamer Landtag auf dem Alten Markt an. „Wir wollen deutlich machen, dass unsere Forderung nach mindestens fünf Prozent mehr Gehalt berechtigt ist“, sagte Detlef Daubitz, zweiter Vorsitzender des DBB Brandenburg.

Die Gewerkschaften fordern für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst der Länder eine Einkommenserhöhung um 5 Prozent, mindestens aber 150 Euro bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Beschäftigte des Gesundheitswesens sollen monatlich 300 Euro mehr erhalten. Die Ausbildungsvergütungen sollen um 100 Euro steigen.

„Müssen wettbewerbsfähig bleiben“

In Anbetracht der Altersstruktur der Beschäftigten seien finanzielle Anreize dringend erforderlich, um neue Personals zu gewinnen, sagte Claudia Cerreto, Vorsitzende des Richterbundes Brandenburg. „Wir müssen auch gegenüber anderen Arbeitgebern wettbewerbsfähig bleiben.“

Zwar seien die öffentlichen Kassen durch die Corona-Pandemie stark belastet. Eine Steigerung der Gehälter sei aber schon allein wegen der Inflation erforderlich, sagte sie. „In einem Flächenland wie Brandenburg pendeln viele Kolleginnen und Kollegen zu ihren Arbeitsstellen“, so Cerreto. Da führten die steigenden Energiekosten zu großen Belastungen.

Auftakt zur Tarifrunde, die traditionell in Potsdam verhandelt wird, war am 8. Oktober. Am 1. und 2. November wird sie in Potsdam fortgesetzt. Verhandelt wird für rund 1,1 Millionen Tarifbeschäftigte und 48.000 Auszubildende im öffentlichen Dienst der Länder (außer Hessen).

Hessen hatte die Tarifgemeinschaft verlassen. Dort hatten sich die Tarifparteien bereits auf einen Abschluss geeinigt. In zwei Stufen steigen die Gehälter um 4 Prozent.

Von MAZ-Online/gel