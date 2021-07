Tarifstreit im Einzelhandel: Applaus reicht nicht

Potsdam

Lange galten sie als systemrelevant, ein paar Wochen wurden sie im vergangenen Jahr gefeiert, als Helden und Heldinnen des Alltags. Die Rede ist von Beschäftigten im Einzelhandel. Von der Dame an der Kasse bis zum Lagerarbeiter. Sie waren es die, „den Laden am Laufen“ hielten, wie es oftmals in Medienberichten, aber auch so oder ähnlich in der Politik hieß. Und tatsächlich standen viele Menschen monatelang an der Corona-Front.

Unternehmen verdienten weiter – trotz Lockdowns

Während andere sich ins Homeoffice zurückziehen konnten, riskierten sie mit jedem Tag an der Kasse eine Ansteckung mit dem Virus. Dafür gilt diesen Menschen dank, und der darf gerne auch monetär sein. Denn von einem Applaus allein kann keiner leben. Was dazu kommt: Während die Beschäftigten den „Laden auf Laufen“ hielten, verdienten die Unternehmen weiter und das teils kräftig. Daher wäre es angebracht, den Forderungen der Beschäftigten nach einer angemessenen Entlohnung nachzukommen.

Viele im Osten verdienen weniger als 12,50 Euro die Stunde

Die Forderung von 12,50 Euro brutto die Stunde ist dabei nicht übertrieben. Denn gerade im Osten Deutschlands arbeiten viele Beschäftigte im Niedriglohnsektor und verdienen oft deutlich weniger als 12,50 Euro die Stunde. Dazu gehört in großen Teilen auch der Einzelhandel. Die jetzige Tarifverhandlung ist daher vor allem eine Chance, dem Dank, den wir als Gesellschaft diesen Menschen schulden, endlich monetär Ausdruck zu verleihen.

Von Gesa Steeger