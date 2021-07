Tarifstreit in Brandenburg: Beschäftigte im Einzelhandel fordern 45 Euro mehr pro Monat

Potsdam

Die Fronten zwischen Arbeitgebern und den Beschäftigten des Einzelhandels in Berlin und Brandenburg bleiben weiterhin verhärtet. Am Freitag demonstrierten rund 550 Beschäftigte der Unternehmen wie Rewe, EDEKA oder Ikea auf dem Berliner Breitscheidplatz. Aufgerufen zu dem ganztägigen Streik hatte im Vorfeld die Gewerkschaft Verdi.

Anlass für den Streik sind die bislang ergebnislosen Tarifverhandlungen zwischen Verdi und dem Handelsverband für die rund 141.000 Berliner und 78.000 Brandenburger Einzelhandelsbeschäftigten.

„Die Leute sind stinksauer“

„Die Leute sind stinksauer“, sagte Conny Weissbach, Verhandlungsführerin und Verdi-Fachbereichsleiterin Handel auf MAZ-Anfrage. „Die Kolleginnen stehen nun schon seit weit mehr als einem Jahr Pandemie tagtäglich an der Kasse und im Lager ihre Frau und ihren Mann. Sie brauchen keine weiteren warmen Worte, sie brauchen eine spürbare tabellenwirksame Erhöhung.“

Verdi fordert für die diesjährige Tarifrunde des Einzelhandels in Berlin und Brandenburg eine Erhöhung der Löhne und Gehälter und Ausbildungsvergütungen um 4,5 Prozent, außerdem 45 Euro zusätzlich pro Monat. Außerdem setzt sich die Gewerkschaft für ein rentenfestes Mindestentgelt von 12,50 Euro pro Stunde ein. Zudem will Verdi erreichen, dass die Tarifverträge des Einzelhandels für allgemeinverbindlich erklärt werden und sie für alle Beschäftigten der Branche gelten.

Die Arbeitgeberseite wies das Forderungspaket in der ersten Verhandlungsrunde als zu hoch zurück. Allein Berliner Einzelhändler müssten ihren Beschäftigten damit insgesamt zehn Prozent mehr bezahlen, kritisierte der Handelsverband Berlin-Brandenburg.

Beschäftigte fordern „fairen Anteil“

Verhandlungsführerin Conny Weißbach betont dagegen, dass die Beschäftigten nur den ihnen zustehenden fairen Anteil fordern. „Die Preise steigen unerbittlich, besonders die Energie- und Mietkosten. Es ist nach Aussage von Wirtschaftsexperten mit einer Teuerungsrate von mindestens 2,4 Prozent im Jahr 2021 zu rechen. Diese Preissteigerung trifft vor allem die Beschäftigten, die von Kurzarbeit betroffen waren.“

Wie prekär die Situation vieler Beschäftigter in Deutschland tatsächlich ist, zeigt eine aktuelle Verdienststrukturerhebung des Statistischen Bundesamtes. Demnach verdienen im April 2018 von rund 38 Millionen deutschen Beschäftigten rund 10 Millionen weniger als 12 Euro brutto pro Stunde, rund 12 Millionen weniger als 13 Euro. Besonders betroffen ist der Osten Deutschlands, wo 37 Prozent der Beschäftigten weniger als 12 Euro brutto pro Stunde verdienen und 44 Prozent weniger als 13 Euro.

Auch in Brandenburg arbeiten viele Beschäftigte im sogenannten Niedriglohnsektor. So lagen im Jahr 2019 rund 33 Prozent der Brandenburger mit ihrem Verdienst im unteren Entgeltbereich. Damit verdienen die Betroffenen weniger als zwei Drittel des deutschen Durchschnittslohns von rund 3.400 Euro.

Viele Unternehmen haben 2020 mehr Umsatz gemacht als zuvor

„Die Unternehmen in Brandenburg haben im letzten Jahr mehr Umsatz gemacht als in den Jahren zuvor“, sagte Sebastian Walter, Fraktionsvorsitzender der Linken im Landtag und arbeitsmarktpolitischer Sprecher. „Daran hatten die Beschäftigen einen großen Anteil.“ Die Pandemie könne keine daher Ausrede sein, die Forderungen der Beschäftigten nicht zu erfüllen, sagte Walter.

Nicht nur in Berlin und Brandenburg gestalten sich die Tarifverhandlungen zäh, auch in anderen Bundesländern kommen die Verhandlungen nicht voran. „Die Arbeitgeber haben bislang kein Angebot gemacht. Das ist nicht akzeptabel“, sagt Frank Wolf, Verdi-Landesbezirksleiter. Auch verweist auf die guten Umsätze der Unternehmen im Einzelhandel während der Pandemie. „Wir erwarten daher eine faire Tariferhöhung, die auch das Engagement der vielen Beschäftigten in der Krise honoriert.“

Erste Warnstreiks hatte es bereits Anfang Juli gegeben, vor geschlossenen Supermärkten standen die Kundinnen und Kunden allerdings nirgendwo. Die Arbeitgeberseite hatte Warnstreiks zu diesem frühen Zeitpunkt damals kritisiert. Der nächste Verhandlungstermin wurde auf den 30. Juli 2021 festgelegt.Seite 9

Von Gesa Steeger