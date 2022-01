Frankfurt (Oder)

Die Polizei in Brandenburg hat einen gesuchten mutmaßlichen Sexualstraftäter gefasst, der seit Dezember mindestens drei Prostituierte in ein Waldstück in Grünheide (Oder-Spree) verschleppt und dort vergewaltigt hat. Seit dem 9. Januar liegt ein Haftbefehl vor.

Der 40 Jahre alte Berliner hat nach Angaben der Staatsanwaltschaft gerade eine Haftstrafe von acht Jahren und sechs Monaten abgesessen – hauptsächlich verhängt wegen schwerer Vergewaltigung. Deshalb befand sich der Mann unter Führungsaufsicht – offenbar war sie wirkungslos. Er ist unter anderem wegen Eigentumsdelikten aufgefallen. Im Oktober endete seine Haft in Berlin, die erste Vergewaltigung nach seiner Entlassung datiert auf Mitte Dezember.

Verdächtiger gab sich als Polizist aus

Drei der Prostituierten stammen aus Berlin, eine von ihnen hatte der Mann, der in Berlin-Neukölln festgenommen wurde, vom Straßenstrich in der Bülowstraße mit nach Brandenburg genommen. Eine Frau arbeitete in Fürstenwalde (Oder-Spree) als Prostituierte.

Den Angaben zufolge wehrte sich eine der Frauen erfolgreich gegen die versuchte Verschleppung. Um die Frauen ins Auto zu locken, gab sich der Mann als Polizist aus, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung der Polizeidirektion Ost und der Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder).

Allen Opfern nahm der Verdächtige ihre Handys und Geld ab. Zu den Taten, die ihm vorgeworfen werden, äußerte sich der Mann in ersten Befragungen zunächst nicht, hieß es. Zur Identität des Mannes heißt es lediglich von der Polizei, er sei deutscher Staatsbürger.

Frauen wurden unterkühlt aufgefunden

Zuletzt wurde an einer Bushaltestelle in Kagel (Oder-Spree) nahe Grünheide eine 23-jährige Frau gefunden, die angab, als Prostituierte zu arbeiten. Sie berichtete der Polizei, dass sie von einem Mann in Berlin angesprochen und bis in ein Waldstück bei Kagel mitgenommen worden sei. Dort soll er die Frau vergewaltigt haben. Alle Frauen waren unterkühlt, als sie aufgefunden wurden. Eine von ihnen musste vor Ort von einem Notarzt wegen einer Platzwunde behandelt werden, teilte Staatsanwaltschaftssprecher Ingo Kechichian auf Nachfrage mit.

Der Verdächtige hatte die Frauen jeweils allein in dem großflächigen Waldstück zurückgelassen. Einen Zusammenhang mit der nahen Tesla-Baustelle in Grünheide sieht die Staatsanwaltschaft in keiner Weise.

Ermittler vermuten, dass es noch mehr Opfer gibt

„Wir vermuten, dass es ein Dunkelfeld gibt“, sagte Kechichian. Das heißt: Es ist gut möglich, dass andere Frauen ähnliche Taten noch nicht angezeigt haben. Das kommt in ähnlichen Fällen vor, weil die Scham bei den Frauen überwiegt oder sie manchmal ausländerrechtliche Probleme fürchten. Die Staatsanwaltschaft rät diesen möglichen Opfern, sich bei der Polizei zu melden. Ein Fall war den Behörden von einer Opferorganisation angezeigt worden.

Bei der Wohnungsdurchsuchung in Neukölln stellte die Polizei nach Angaben des Staatsanwalts unter anderem Kleidung sicher. Die Handys der Frauen seien nicht gefunden worden, so Kechichian. Eine Ermittlungsgruppe der Polizei, die eng mit Berliner Kollegen zusammenarbeitete, hatte unter anderem Sekretspuren eines Mannes – mutmaßlich des Gesuchten – gesichert sowie dank der Mithilfe von Bürgern Autokennzeichen gefunden. Sie gehörten vermutlich zu dem Tatfahrzeug und waren gestohlen.

Von Ulrich Wangemann und Silke Nauschütz