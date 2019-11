Es ist eine wirtschaftspolitische Sensation. Der Chef des US-Elektroautobauers Tesla, Elon Musk will in Brandenburg eine riesige Batteriefabrik bauen. Das kündigte Musk am Dienstagabend überraschend in Berlin an. Ministerpräsident Woidke bestätige den Coup. Damit würden Tausende Arbeitsplätze geschaffen.