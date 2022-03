Berlin

Auf Gleis 13 des Berliner Hauptbahnhofs wimmelt es am Donnerstagnachmittag von Menschen in gelben und orangenen Westen. Sie alle warten auf den Eurocity, der jede Minute aus Warschau eintreffen soll. Michail Issupow ist einer von ihnen. „Dolmetscher“ steht auf seiner orangenen Weste – in Russisch, Tschechisch und Deutsch. Er ist einer der vielen freiwilligen Helfer, die sich derzeit am Hauptbahnhof um die ankommenden Flüchtlinge aus der Ukraine kümmern.

Immer mehr ukrainische Flüchtlinge kommen derzeit in der Hauptstadt an, manche bleiben, andere zieht es weiter. „Gestern kamen fünf Direktzüge aus Warschau mit insgesamt 3000 bis 4000 Menschen an einem Tag“, sagte die Berliner Sozialsenatorin Katja Kipping (Linke) am Donnerstag bei einer Ausschusssitzung im Abgeordnetenhaus. Zeitgleich kamen weitere voll besetzte Züge mit Menschen an, die vor den russischen Bomben fliehen. Unter dem Glasdach des Hauptbahnhofs leisten zahlreiche freiwillige Helfer Unterstützung für die ankommenden Flüchtlinge – sie organisieren Weiterfahrten, vermitteln Wohnungen und schenken heißen Tee aus.

Erschöpft erreichen die Ukrainer den Hauptbahnhof

Einer der Helfer ist Michail Issupow. Er kommt ursprünglich aus Russland. Mittlerweile lebt er in Neuenhagen (Märkisch-Oderland), aber er hat noch viele Verwandte und Freunde in Russland und in der Ukraine, um die er sich große Sorgen macht. „Ich bin heute gekommen, um zu helfen und den Ukrainern meine Solidarität zu zeigen“, sagt der Rentner, der lange als Dolmetscher und als Referent für Osteuropa gearbeitet hat.

Der Neuenhagener Michail Issupow kommt ursprünglich aus Russland. Er hat noch viele Freunde dort und in der Ukraine, um die er sich Sorgen macht. Quelle: Lena Köpsell

Um 14.42 Uhr fährt der Zug aus Warschau endlich ein – mit fast 25 Minuten Verspätung. Als die Türen sich öffnen, stolpern hauptsächlich Frauen mit ihren Kindern, auf den Bahnsteig. Die Erschöpfung ist ihnen ins Gesicht geschrieben, viele von ihnen sind schon seit Tagen unterwegs. Empfangen werden sie nicht nur von den freiwilligen Helfern, sondern auch von zahlreichen Journalisten. Sie alle wollen von den ankommenden Ukrainern wissen, wie ihre Flucht nach Berlin verlaufen ist und wie sie die vergangenen Tage des Krieges erlebt haben.

Die meisten der ankommenden Flüchtlinge kommen über Polen nach Deutschland. Seit Donnerstag setzt die Deutsche Bahn zusätzliche Pendelzüge ein, die sechs Mal zwischen beiden Frankfurt (Oder) und Berlin hin und herfahren. „Die eingesetzten Züge können insgesamt rund 5000 Reisende aufnehmen. Damit verdoppelt die DB das Angebot zwischen der polnischen Grenze und Berlin“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die meisten Geflüchteten kommen bei Verwandten unter

Viele der Ankommenden, die Issupow auf Russisch anspricht, erklären ihm, dass sie direkt weiter zu Freunden oder Verwandten reisen wollen. In die Niederlande oder nach Süddeutschland. Bis Berlin, Dresden, Nürnberg und München reicht der ukrainische Pass oder Personalausweis. Für die Weiterreise können Flüchtlinge den Gratisfahrschein „helpukraine“-Ticket erhalten. Ein Drittel aller Flüchtlinge, die Berlin mit dem Zug erreichen, haben dies nach Bahn-Angaben schon genutzt, um weiter zu reisen.

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Schilder, auf denen die blau-gelbe ukrainische Flagge prangt, weisen den ankommenden Flüchtlingen den Weg ins Erdgeschoss des Hauptbahnhofes. Dort haben freiwillige Helfer Stände aufgebaut, sie verteilen Nahrungsmittel, Getränke, geben warme Kleidung aus. Das Deutsche Rote Kreuz und der Arbeiter-Samariter-Bund übernehmen die Erstversorgung. Viele der ukrainischen Flüchtlinge haben sich auf der Flucht erkältet oder sich auf den weiten Strecken Blasen an den Füßen gelaufen.

Die Männer sind im Krieg geblieben

Hier trifft Issupow auf zwei ukrainische Frauen, die mit ihren beiden 13-jährigen Töchtern aus Kiew geflohen sind. Sie wollen nach Stuttgart weiterfahren und dort bei einer Freundin unterkommen. Wie es ihnen geht? „Wir sind einfach nur müde“, sagt Swetlana. 24 Stunden hat die Gruppe von Kiew nach Warschau gebraucht. Der Zug sei so voll gewesen, das sie nur stehen konnten. Die Männer der beiden Frauen sind in Kiew geblieben, um zu kämpfen. Über das Handy sind sie ständig in Kontakt, vorhin berichtete ihr Mann wieder von Bomben, die in der Nähe von Kiew zu hören waren. Swetlana hofft, dass sie so schnell es geht wieder zu ihm nach Kiew zurückkehren kann.

Issupow glaubt nicht, dass die Ukrainer so bald in ihr Land zurückkehren können: „Putin wird nicht aufhören, ehe er die gesamte Ukraine erobert hat.“ Die Skrupellosigkeit des russischen Präsidenten habe ihn überrascht. Die derzeitige Situation in Russland beunruhige ihn zusätzlich. Tausende Russen, die gegen den Krieg demonstriert haben, sind bereits verhaftet worden. „Da werden kleine Kinder ins Gefängnis gebracht, weil sie ein Schild in die Luft halten, auf dem „No war“ steht. Das geht doch nicht!“

Von Lena Köpsell