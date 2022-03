Berlin

So ziemlich das Erste, was Flugreisende früher im Hauptterminal des Flughafens Tegel zu sehen bekamen, waren die Hugo-Boss-Boutique, die Rimowa-Koffer-Filiale und der Andenken-Shop mit den Ampelmännchen-Bürotassen. Rund anderthalb Jahre lang standen die Läden leer, die Anzeigetafel über den Schaufenstern vermeldet schon lange keine Ankünfte und Abflüge mehr. Doch jetzt herrscht wieder Leben in den Shops. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hat dort einen Registrierungsdesk für Flüchtlinge aus der Ukraine eingerichtet. Eine Kamera mit Stativ ist aufgebaut, denn die Ankommenden werden fotografiert. Außerdem werden ihnen Fingerabdrücke abgenommen.

Kleiderausgabe am Airline-Tresen

Die brachliegende Riesenimmobilie hat sich in den vergangenen Tagen in eine kleine ukrainische Stadt verwandelt. Und viele Berliner stellen wieder einmal fest: Was wäre die Stadt ohne ihre alten Flughäfen? Frauen in Trainingsanzügen schlendern durch die Gänge, andere sitzen auf Bierbänken und blicken ernst auf ihre Handys. Eine ältere Frau mit Kopftuch inspiziert die Kleiderspenden, die vor einem improvisierten Ausgabedesk auf Bügeln hängen, ein paar Jungs probieren gespendete Turnschuhe an – alles dort, wo früher die Fluggesellschaften ihre Kundentresen unterhielten.

Täglich bis zu 10.000 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine sollen von hier aus mit Bussen auf die deutschen Bundesländer verteilt werden. Wohin es geht, entscheidet das Team in Tegel. Gerade ist eine Gruppe nach Mönchengladbach abgefertigt worden.

2600 Betten im Terminal

Das zentrale Ankunftszentrum wird vom Senat und den Berliner Hilfsorganisationen betrieben. BVG-Shuttlebusse bringen die Flüchtlinge vom Hauptbahnhof und vom Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) direkt nach Tegel. Viele bleiben über Nacht oder werden ein Obdach in Berlin finden. 2600 Betten sind im Hauptterminal aufgestellt, weitere 900 in einem großen Zelt außerhalb des denkmalgeschützen Baus. Mehr als zwei, drei Nächte Aufenthalt im Flughafen sind nicht vorgesehen.

In dieser Nacht sind 460 Menschen in Tegel aufgenommen worden. Unter anderem helfen 80 Bundeswehrsoldaten in einem riesigen Zelt auf dem Rollfeld bei der Registrierung und der weiteren Reiseplanung. Den Wartebereich haben die Helfer mit den Designersesseln aus den ehemaligen Abflug-Gates möbliert. Ein ganzes Zelt voll mit Vitra-Designklassikern.

Zur Galerie Tausende Geflüchtete aus der Ukraine werden auf dem Gelände des geschlossenen Flughafens Berlin-Tegel aufgenommen – so sieht es in dem ehemaligen Airport jetzt aus.

„Der Flughafen ist extrem gut geeignet, wir waren von Anfang an davon überzeugt, dass es eine gute Location ist“, sagt Detlef Cwojdzinski, der 40 Jahre Krisenmanagement im Dienst des Senats hinter sich hat und während der Pandemie federführend die Impfzentren in Berlin plante. Jetzt ist der Routinier Koordinator für das Ankunftszentrum, dessen Führung beim Deutsche Rote Kreuz (DRK) liegt. „Wir wollten Tempelhof vermeiden und die Messe. Hier sind so viele Nebengelasse, dass wir gut Servicebereiche unterbringen können“, sagt der Manager. Um den Flughafen herum könnten die Caterer andocken, auf den geschützten Innenflächen im Zentrum des Gebäuderings soll ein Spielplatz eingerichtet werden. „Man kann nichts Geeigneteres haben – allerdings ist und bleibt Tegel eine marode Immobilie“, urteilt Cwojdzinski. Rohrbrüche, verstopfte Leitungen, Stromausfälle, all das gehört zum Alltag im Terminal.

Krisenmanager gefragt – ein Pensionär packt an

Der 67-Jährige befindet sich eigentlich im Ruhestand, aber als Trouble-Shooter sind in Berlin gerade Krisenmanager gefragt, die ein Berufsleben hinter sich haben und die Stadt und ihre Verwaltung in- und auswendig kennen. Neben Cwojdzinski fällt einem sofort Ex-Landesbranddirektor Albrecht Brömme (68) ein, der Berliner Koordinator für die Unterbringung der ukrainischen Flüchtlinge.

„Jeder West-Berliner hat eine hohe Affinität zu Tegel“, sagt Cwojdzinski, der selbst gepflegt und lässig berlinert. Es sei für ihn etwas Besonderes, an diesem Ort zu arbeiten. Sogar die Sonnenuntergänge seien spektakulär, vom Terminal aus gesehen.

Cwojdzinski baut eigentlich gerade sein Kleingartenhaus auf. „Ich habe die Bodenplatte gerade gegossen – jetzt sind vier Wochen Zeit, bis sie ausgetrocknet ist“, erzählt der Verwaltungsprofi. „Aber wer sagt denn in solch einer Situation ,Nein‘?“

Duschgel und Hundefutter am Check-in

Im Erdgeschoss sitzt Haito Göpfrich, Mitarbeiter im Betreuungsteam der Malteser, hinter einem der ehemaligen Check-in-Schalter – die Hilfsorganisation betreut 350 Betten in dem Flügel des Airports. Den Tresen haben die Helfer in eine improvisierte Drogerie umgewandelt. Göpfrich hat Windeln im Angebot, Duschgel, Zahnbürsten, Tampons, Einwegrasierer, Hundefutter und frische FFP2-Masken. Eigentlich ist Göpfrich Techno-DJ, legte bis zur Pandemie in Clubs auf der ganzen Welt auf.

„Die Leute sind sehr müde, wenn sie hier ankommen“, sagt der Musikproduzent, der Schutzmaske trägt. „Ich versuche, mit den Augen zu lächeln und den Menschen das Gefühl zu vermitteln, dass sie in Sicherheit sind, dass wir uns um sie kümmern.“ In der Pandemie hat Göpfrich im Impfzentrum gearbeitet. „Aber das war emotional ein Kindergarten im Vergleich zu dem, was hier los ist“, sagt er.

„Pro Bus zählen wir rund zehn Haustiere“, sagt Tina Agsten, die das Info-Team der Malteser leitet. Es seien Meerschweinchen, Katzen, Hunde, Hasen und sogar Goldhamster darunter. Aufgabe des Malteser Hilfsdiensts ist es, die Fragen der Ankommenden zu beantworten – Dolmetscher sind an orangenen Westen zu erkennen. „Die häufigste Frage ist: Wo geht es zur Toilette?“ sagt Agsten. Andere Geflüchtete wollten wissen, was eine S-Bahn ist.

Ein bisschen Privatsphäre

Müde Familien mit Rollkoffern ziehen durch die Gänge, lassen sich auf die Doppelstockbetten plumpsen. Um ein bisschen Privatsphäre zu schaffen, hat man Messebau-Wände um jeweils fünf Doppelbetten aufgestellt. Es ist der Bereich, der früher den eingecheckten Passagieren vorbehalten war, der sich jetzt zur Bettenzone verwandelt hat. Interviews mit den Geflüchteten sind nicht möglich, sie sollen sich erholen, bevor die Fahrt weitergeht. „Keiner will mehr die Fehler von 2015/16 machen. Die Unterbringung in Turn- und Messehallen kommt nicht mehr infrage“, sagt Zentrums-Manager Detlef Cwojdzinski – nur als „absolute Notlösung“. Tatsächlich ist es sehr ruhig im Bettenbereich des Tegel-Terminals, die verschachtelte Anlage schluckt den Schall.

Wohin man auch schaut, alles an diesem Airport ist umgenutzt: In der ehemaligen „Sky-Lounge“ bieten die Johanniter psychosoziale Beratung für die oft traumatisierten Geflüchteten an. In der ehemaligen Bäckerei gibt es Programm für Kinder. Stofftiere türmen sich vor dem Eingang, Ballons in den Nationalfarben der Ukraine und Girlanden sollen den Raum etwas kindgerechter machen. Draußen auf dem Rollfeld liefert ein Gabelstapler Waschmaschinen an. Ein improvisierter Waschsalon entsteht. Dieser heruntergerockte Flughafen ist noch für viele Geschichten gut.

Von Ulrich Wangemann