Teil-Impfpflicht: Wie Brandenburg Engpässe in der Pflege verhindern will

Potsdam

Brandenburg will bei der schwierigen Umsetzung der Corona-Impfpflicht für Beschäftigte im medizinisch-pflegerischen Be­reich zusätzliche Spielräume nutzen, um personelle Engpässe zu verhindern. So soll sich eine Pflegekraft, die sich vor dem 15. März die erste Impfung abholt, vor einem drohenden Tätig­keitsverbot geschützt werden. „Begonnene Impfserien würden im Rahmen der Abwägung in der Regel den Ausschlag dafür geben, in diesen Fällen zunächst keine Beschäftigungs- und Betretungsverbote auszusprechen“, heißt es in einem der MAZ vorliegenden Schreiben von Gesundheitsstaatssekretär Michael Ranft an die Landräte, Oberbürgermeister und Amtsärzte in den Gesundheitsämtern.

Das Gesundheitsministerium plant, kommende Woche einen entsprechenden Erlass vorzulegen. Dieser soll landeseinheitliche Regelungen und Übergangsfristen enthalten.

Appell an Einrichtungen

Ein zeitliches und an die jeweilige Einrichtungen angepasstes Stufenkonzept soll helfen, Belastungen in den Gesundheitsämtern „so gering wie möglich zu halten“. Appelliert wird zugleich an die gesundheitlichen Einrichtungen, ungeimpften Mitarbeitern nicht voreilig zu kündigen. Erst sollten Anordnungen der Gesundheitsämter abgewartet werden, hieß es.

Die einrichtungsbezogene Impfpflicht soll am 16. März in Kraft treten. Befürchtet wird, dass sich durch die Abwanderung von ungeimpften Beschäftigten die Situation in der Pflege weiter verschlechtert oder der Fortbestand von Einrichtungen sogar in Frage steht.

Nonnemacher: Umsetzung erfolgt „mit Hochdruck“

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) erklärte in Berlin, er gehe davon aus, „dass Gesetze eingehalten werden“ und pochte auf die Umsetzung der umstrittenen Teil-Impfpflicht. Dafür seien die Länder zuständig, betonte er.

Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) kündigte an, dass an der Umsetzung „mit Hochdruck“ gearbeitet werde. Zur Entlastung der Gesundheitsämter solle es eine zentrale Meldeplattform geben, sagte sie im Gesundheitsausschuss des Landtags. Sie teilte auch mit, dass Beschäftigte nicht mit einem Betretungsverbot der Einrichtungen rechnen müssten, die sich mit dem Impfstoff von Novavax impfen lassen. Weitere Details wollte sie nicht nennen. Brandenburg werde alles tun, um die Versorgungssicherheit im Gesundheitswesen zu gewährleisten, betonte sie.

CDU hält Kritik aufrecht und fordert Aussetzung

Nonnemacher wies erneut Kritik an der Teil-Impfpflicht zurück – auch aus den Reihen des Koalitionspartners CDU. Nach Angaben der CDU-Gesundheitspolitikerin Roswitha Schier sind 35 Prozent der Pflegekräfte im Kreis Oberspreewald-Lausitz nicht geimpft. Es gebe Beschäftigte, die jetzt kündigten. „Ich habe die Sorge, dass diese nicht zurück in die Pflege kommen.“ Die Versorgung von Pflegebedürftigen sei in Gefahr, deshalb müsse die Impfpflicht ausgesetzt werden. Nonnemacher entgegnete, es sei „ein Unding“, wenn sich Menschen nicht impfen ließen, die mit hochgefährdeten, älteren Menschen zu tun hätten. Darüber habe es schon länger Einigkeit gegeben. Deshalb habe der Bundestag eine einrichtungsbezogene Impfpflicht beschlossen – mit den Stimmen von CDU und CSU.

Einen ersten Überblick gibt es über den Impfstatus in den Einrichtungen. Mit Stichtag 13. Januar sind rund 84 Prozent der Mitarbeiter in der ambulanten und stationären Pflege sowie 64 Prozent der Dienstleister, wie Reinigungskräfte, vollständig geimpft.

Von Igor Göldner