Potsdam

Teilerfolg für den Naturschutzbund Nabu: Das Potsdamer Verwaltungsgericht hat am Freitag den umstrittenen Insektizid-Einsatz in Brandenburgs Wäldern vorläufig gestoppt. Bis zu einer Entscheidung des Gerichts über den Nabu-Eilantrag darf der Landesbetrieb Forst Brandenburg das Insektizid „Karate-Forst flüssig“ in Schutzgebieten vorerst nicht mehr einsetzen, teilte das Gericht am Freitag mit. Die Entscheidung zum Eilantrag will das Gericht spätestens am 17. Mai bekannt geben.

Bei dem Beschluss handelt es sich um eine sogenannte Zwischenverfügung. Das Landesamt für ländliche Entwicklung hat seit Dienstag mit Hubschraubern das Insektizid „ Karate Forst“ gegen den Kiefernschädling Nonne versprüht. Dagegen hatte es im Vorfeld scharfe Proteste von Anwohnern und Naturschützern gegeben.

Von MAZOnline