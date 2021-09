Bei der Telefonseelsorge steht der Apparat niemals still. Seit Corona sind die kostenfreien Nummern 0800 1110111 und 0800 1110222 noch mehr nachgefragt. Allein in Potsdam sorgen 125 Ehrenamtliche dafür, dass Menschen in Not sieben Tage die Woche rund um die Uhr ein offenes Ohr finden.