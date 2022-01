Potsdam

Nach den Temperaturrekorden am Silvestertag ist es auch in der Nacht zum 1. Januar ungewöhnlich mild geblieben. Wie Meteorologe Stefan Rubach vom Deutschen Wetterdienst (DWD) sagte, war es die „wärmste Januarnacht seit Beginn der Wetteraufzeichnung“ in Berlin und Brandenburg.

Es bleibt mild

Die Temperaturen blieben auch in der Nacht flächendeckend im zweistelligen Bereich. Die höchste Temperatur wurde danach an der Wetterstation Berlin-Tempelhof mit 11,8 Grad gemessen. Am Neujahrstag bleibt das Wetter wolkenreich, aber größtenteils trocken bei Höchstwerten um die 14 Grad. Laut DWD sind tagsüber auch für den 1. Januar Temperaturrekorde möglich, bevor es dann zur Nacht hin auf bis zu 6 Grad abkühlen soll.

Am Sonntag ist mit starker Bewölkung und stellenweise Regen zu rechnen. Es bleibt mild bei Höchstwerten zwischen 10 und 13 Grad.

Derzeit sorgt eine großflächig angelegte Südwestströmung für die ungewöhnlich milden Temperaturen im Winter. Der Silvestertag war in Berlin und Brandenburg an vielen Orten der wärmste seit Beginn der Temperaturaufzeichnungen gewesen. In Brandenburg wurden Temperaturen von über 15 Grad gemessen.

Von MAZonline/ dpa