Templin

Das Straßenschild ist so bekannt, es ziert gar den Wikipedia-Artikel zum „Fliegenden Spaghettimonster“: An den Ortseingängen von Templin wird neben den katholischen Messen und evangelischen Gottesdiensten auf die „Nudelmesse“ der „Pastafari“ hingewiesen, die jenes Monster verehren und damit einen satirischen Gegenentwurf zu den etablierten Religionen liefern.

Diese Schilder mitten in der Uckermark sorgen seit Jahren für Schlagzeilen, denn nicht alle finden den Hinweis auf das Religionsangebot so lustig. Kirchenvertreter klagten dagegen. In der vergangenen Woche wurde schließlich in der Stadtverordnetenversammlung darüber abgestimmt. Das Ergebnis: 10 Stimmen dafür, 8 dagegen, 4 enthielten sich. Die Schilder dürfen also bleiben. Zuerst hatte die Märkische Oderzeitung (MOZ) darüber berichtet.

Ein Zeichen für Templin von Weltoffenheit und Toleranz

Bei dem Antrag an die Templiner Stadtverordnetenversammlung aus dem Januar diesen Jahres, den auch die „Linke“ unterzeichnet hat, wird unter anderem auf die enorme Bekanntheit, die Templin dank der Schilder zuteil wurde, hingewiesen. Ferner seien sie ein Zeichen der Weltoffenheit und Toleranz in dem Ort und keinesfalls eine Herabwürdigung anderer religiöser Gemeinschaften im Ort.

Damit könnte der jahrelange Rechtsstreit über die Nudelmessen-Schilder endgültig besiegelt sein. Lange zog der Verein durch die Instanzen, bis hin zum Europäischen Gerichtshof. Es ging unter anderem darum, ob die „Kirche des fliegenden Spaghettimonsters“ als Weltanschauung anerkannt und Religionsgemeinschaften gleichgestellt werden würde oder nicht.

Parodie auf Kreationisten-Lehre

Die „Kirche des Fliegenden Spaghettimonsters“ wurde 2005 in den USA von einem Physiker gegründet und war als Parodie auf die dort verbreitete Kreationisten-Lehre gedacht. Die Anhänger berufen sich auf die Werte des Humanismus und lehnen dogmatische Glaubenslehren ab. Insbesondere in Templin bringen sich die Mitglieder auch im Stadtbild ein.

Von MAZonline