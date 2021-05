Potsdam

Mit dem Höhenflug der Grünen vor der Bundestagswahl im Herbst rückt ein altes Streitthema wieder in den Vordergrund: Tempo 130 auf Autobahnen. Grünen-Spitzenkandidatin Annalena Baerbock, die sich im autobahnreichen Wahlkreis 61 mit Potsdam und Ludwigsfelde um das Direktmandat bewirbt, wies am Montag bei „Bild.de“ auf den Punkt in ihrem Wahlprogramm hin: „Wir sagen, dass es gerade mit Blick auf die Verkehrssicherheit sehr viel sicherer wäre, wenn es ein Tempolimit gäbe“, so Baerbock. Ab der nächsten Legislaturperiode würde sie, wenn ihre Partei Teil der Bundesregierung würde, die Grenze von 130 auf den Autobahnen gern einführen. „Das wäre einer der Punkte, die wir in einem Koalitionsvertrag mit verhandeln würden“, so Baerbock.

Mehr als die Hälfte der Autobahnen hat Tempolimit

Was würde das für das Pendler- und Flächenland Brandenburg heißen, wo es 800 Kilometer Autobahn gibt? Derzeit gilt auf rund 58 Prozent der Strecken ein Tempolimit.

An der SPD würde das Grünen-Vorhaben wohl nicht scheitern. Das Limit von 130 Kilometern pro Stunde ist Teil des sozialdemokratischen Wahlprogramms – darauf weist der Brandenburger SPD-Generalsekretär David Kolesnyk hin. Die SPD mit ihrem Spitzenkandidaten Olaf Scholz – neben Baerbock Mitbewerber im Wahlkreis 61 – halten die Beschränkung für notwendig, „um die Umwelt zu schützen und Unfallzahlen deutlich zu senken“, erklärt der Generalsekretär. Auf den möglichen Zeitverlust für Pendler im Falle einer generellen Geschwindigkeitsbegrenzung angesprochen, sagt Kolesnyk: „Es kann aus meiner Sicht schwer die Begründung sein, dass man mit Tempo 200 zur Arbeit fahren können muss. Sicherheit geht vor.“

Mit der CDU dagegen dürften die Grünen in einer möglichen Koalition auf Bundesebene schwer eine Übereinkunft erzielen können. Die Grünen und ihre Spitzenkandidatin Baerbock lieferten am Beispiel Tempolimit „ein leuchtende Beispiel dafür ab, dass sie im Kern doch eine Verbotspartei sind“, äußerte die CDU-Direktkandidatin für den Wahlkreis 61, Saskia Ludwig, auf MAZ-Nachfrage. Sie lehne eine Obergrenze von 130 Sachen ab. Tempolimits müssten je nach Einzelfall örtlichen Gegebenheiten angepasst werden, anstatt dass ein allgemeines Verbot erlassen werde.

Experte: Keine Wunder von Tempolimit erwarten

Zuletzt hatte sich Brandenburgs Verkehrsminister Guido Beermann im Jahr 2020 gegen ein generelles Tempolimit ausgesprochen, als der Bundesrat sich damit beschäftigte.

Beim Sicherheitsargument sind Experten vorsichtig. Es sei noch nicht belegt, welche Rolle reduzierte Geschwindigkeit auf das Unfallgeschehen auf Autobahnen habe, sagt Siegfried Brockmann, Leiter der Unfallforschung der Versicherer im Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft. „Wir wissen es nicht genau“, sagt Brockmann. „Es steht ein wissenschaftlicher Versuch aus.“

Zwar ist auf Teilen der A24 nördlich von Berlin vor knapp 20 Jahren die Geschwindigkeit auf 130 begrenzt worden, woraufhin die Unfallzahlen dort deutlich sanken. Doch lasse sich aus dieser Beobachtung noch nichts Generelles ableiten, gibt der Unfallforscher zu bedenken. Der extrem unfallbelastete Abschnitt stelle eine Sondersituation dar, sagt Brockmann, „das kann man nicht hochrechnen auf alle Autobahnen.“ Allgemein dürfe man von einem Tempolimit auf Autobahnen keine Wunder erwarten.

Auch die in weiten Teilen auf Tempo 130 begrenzte Autobahn in Richtung Dresden sei nicht repräsentativ für Autobahnen an sich, sagt Brockmann: Sie hat nur zwei Spuren, während in Brandenburg gerade die Hauptstrecken A9 und A2 mindestens drei Spuren je Fahrtrichtung haben. Auf solchen Strecken sei ein Tempolimit in jedem Fall sinnvoll, so der Forscher. Es sei zu gefährlich, an langsamen Lastwagen entlang zu rasen. Auf der A13 gilt auf der Strecke zwischen Berlin und Cottbus auf mehr als 60 Kilometern außerdem ein Überholverbot für Lastwagen.

Umweltfreundlich wäre das Limit

Im Jahr 2007 hatte der damals zuständige Landesbetrieb Straßenwesen in einem Gutachten festgehalten, dass durch die flächendeckende Einführung von Tempo 130 „auf den vorhandenen unbegrenzten Streckenabschnitten ein Nutzen für die Allgemeinheit entsteht.“

Berechnungen des Umweltbundesamts hatten Anfang 2020 ergeben, dass ein Tempolimit deutschlandweit den Ausstoß von Treibhausgasen deutlich mindern würde.

Der ADAC sorgte für aufsehen, als er sich ebenfalls Anfang 2020 erstmals nicht mehr generell gegen ein allgemeines Tempolimit positionierte.

Von Ulrich Wangemann