Schönefeld

„Sicherheitshinweis: Lassen Sie ihr Gepäck nicht unbeaufsichtigt“, schallt es durch den Terminalbereich L am Terminal 5 in Schönefeld. Aber in der leeren Halle ist weit und breit kein Koffer zu sehen, der beaufsichtigt werden müsste. Die dunklen Sitzreihen sind leer, die Check-Inn-Schalter unbesetzt, das Rolltor vor der Sicherheitskontrolle ist heruntergelassen. Heute um 8 Uhr wurde der letzte Flug nach Kiew abgefertigt, um 12 Uhr sind die letzten Passagiere aus Rom gelandet. Aufgrund der geringen Passagierzahlen nimmt der Flughafen Berlin Brandenburg den einstigen Zentralflughafen der DDR vom Netz. Vielleicht sogar für immer.

Ab Dienstag werden Passagiere in Schönefeld nur noch im Terminal 1 des neuen Hauptstadtflughafens BER abgefertigt. Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup betonte aber, dass es sich aber nicht um eine Schließung vom Terminal 5 handele, wie es vor drei Monaten beim Flughafen Tegel der Fall war. Es sei vielmehr eine „Unterbrechung des Betriebs.“ Vor einem Jahr wäre diese Entscheidung noch undenkbar gewesen, sagt Lütke Daldrup am Montag. „Da haben wir noch darüber diskutiert, dass wir so schnell wie möglich das Terminal 2 fertig bauen sollten, damit wir genügend Kapazitäten haben.“

25 Millionen Euro sollen mit der Stilllegung eingespart werden

Jetzt ist alles anders. Ein paar Kilometer weiter südlich ist kaum mehr Betrieb als im geschlossenen Terminal 5. Taxifahrer stehen rauchend vor dem Terminal 1 und warten auf ankommende Gäste. Nur selten spuckt das Gebäude einen aus. Die Fluginformationstafel ist fast leer, 18 Flüge stehen darauf. Athen, London, Saarbrücken. Es ist ungewöhnlich still in der Abflughalle, ab und zu rollkoffert mal jemand vorbei in Richtung Sicherheitskontrolle. Schlangen bilden sich keine.

25 Millionen Ersparnis verspricht sich Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup von der Schließung des Terminal 5. Quelle: dpa

Aufgrund des Lockdowns starten und landen kaum noch Flugzeuge am BER. Im Januar haben nur 200.000 Fluggäste den BER genutzt, 58.000 davon sind am Terminal 5 abgeflogen oder gelandet. In seiner Hochzeit hat der ehemalige Flughafen Schönefeld, das heutige Terminal 5, fast eine Million Fluggäste alleine abgefertig. Jetzt lohnt es sich nicht mehr das Terminal weiter offen zu halten, dazu seien die laufenden Kosten zu hoch. Der Flughafen hofft durch die zeitweise Stilllegung im nächsten Jahr 25 Millionen Euro einzusparen.

Ein Bus kommt an, Linie 171. Ein Mann steigt aus, niemand steigt ein. Trotzdem soll die Verkehrsanbindung für das Terminal 5 erstmal bestehen bleiben. Der Grund dafür liegt in Terminalbereich M: Das Impfzentrum. Dieter Kämmerer ist gerade auf dem Weg dorthin, der 84-Jährige bekommt heute seine erste Impfung gegen Corona. Dass das Terminal 5 heute vorübergehend die Türen schließt hat er nicht mitbekommen. „Ich bin zwar West-Berliner, aber ich bin früher auch von hier geflogen. Zum Beispiel nach Budapest“, erinnert er sich. Die Grenzüberfahrten an der Waltersdorfer Chaussee seien jedes Mal eine Zitterpartie gewesen.

Die leere Terminalbereich L am ehemaligen Flughafen Schönefeld. Quelle: Lena Köpsell

„Es war ein Ort der Sehnsucht“

Wie Dieter Kämmerer geht es vielen Berlinern und Brandenburgern. Sie verbinden mit dem ehemaligen Zentralflughafen der DDR viele persönliche Erinnerungen: Das erste Mal mit der IL 18, dem legendäre Propellerflugzeug, nach Prag fliegen, vor dem Flug eine Grilleta am Bahnhof Schönefeld essen oder ein kurzes Wiedersehen mit der Mutter, bevor sie wieder nach West-Berlin zurück musste. Als der Flughafen Schönefeld am 24. Oktober letzten Jahres in Terminal 5 umbenannt wurde, fühlte sich das für viele schon wie ein erster Abschied an.

Lütke Daldrup hofft, dass sie das Terminal 5 so schnell wie möglich wieder öffnen können, sobald der Flugverkehr wieder ansteigt. Eigentlich hatte der Flughafen geplant das Terminal 5 bis mindestens 2030 zu nutzen, hat in die Verkehrsanbindung die technische Ausstattung und die Rollfelder investiert. Aber ganz ausschließen kann die Fluggesellschaft nicht, dass sie das alte Schönefelder Terminal gar nicht mehr in Betrieb nimmt.

„Es war ein Ort der Sehnsucht. Auch mancher unerfüllter Sehnsüchte, weil nicht alle Reisewünsche von hier aus erfüllt werden konnten“, sagt Engelbert Lütke Daldrup über den alten Zentralflughafen, der 1967 eröffnete. Die DDR-Linie „Interflug“ flog zu Zielen wie Bukarest, Havanna und Moskau, aber auch Kairo und Singapur, denn das brachte Westgeld in die Kasse. Bis 1980 gab es auch Inlandsflüge, etwa nach Barth und Heringsdorf an der Ostsee.

Eine historische Potkarte der DDR-Fluggesellschaft Interflug zeigt den alten Schönefelder Flughafen. Quelle: Archiv Wolfgang Wick

Viele West-Berliner nutzten den DDR-Zentralflughafen

Von der Aussichtsterrasse konnten DDR-Bürger auch Maschinen von Air France, Egypt Air, SAS beobachten - Flugzeuge aus Ländern, in die sie nicht reisen durften. Viele Passagiere für diese Maschinen brachte ein Bus mit Aufschrift „Transit Westberlin“, auch Dieter Kämmerer ist damals mit diesem Bus von West nach Ost gefahren. Viele West-Berliner nutzten den Flughafen im Süden. Denn es gab in Schönefeld mehr Auslandsverbindungen als am West-Berliner Flughafen Tegel, und oft waren sie ein paar hundert Mark billiger.

Jetzt schließt der Sehnsuchtsort von damals und es fühlt sich an wie ein zweiter stiller Abschied. Denn ob und wann das Terminal 5 wieder aufmachen wird bleibt ungewiss. Lütke Daldrup möchte dazu keine fixe Passagier-Zahl nennen. Es hänge auch von den aktuellen Hygienekonzepten ab, wie viel Platz für die Abfertigung der Fluggäste benötigt wird. Aber er versichert, dass die jetzige Schließung kein sang- und klangloser Abschied vom ehemaligen Schönefelder Flughafen ist: „Wenn es einen Zeitpunkt des Abschieds gibt, werden wir uns von Schönefeld eines Tages genauso würdig verabschieden, wie wir es von Tegel getan haben.“

Von Lena Köpsell