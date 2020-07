Potsdam

Es wird ernst am neuen Flughafen BER: Am Dienstag begann in Schönefeld ( Dahme-Spreewald) der Probebetrieb mit den ersten von 9000 Komparsen, die den Airport vor seiner Eröffnung am 31. Oktober auf Herz und Nieren testen sollen. Die Tests hätten bereits im April beginnen sollen, wurden aber wegen der Corona-Pandemie verschoben.

Ursprünglich sollten bis zu 20.000 Freiwillige alle Abläufe vom Einchecken bis zum Boarding proben. Diese Zahl musste jedoch wegen der Abstands- und Hygieneregeln reduziert werden.

„Wir testen unter Realbedingungen“, erklärte Flughafensprecher Daniel Tolksdorf. Die „Passagiere“ müssten die Abstandsregeln einhalten und im Terminal einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Der Probebetrieb mit Mitarbeitern der Flughafengesellschaft war in den vergangenen Wochen bereits angelaufen.

Ebenfalls seit Dienstag informiert die Flughafengesellschaft auf einer neuen Internetseite über das, was die Passagiere am BER erwartet – und wie man dort hinkommt.

Drei Terminals

Der neue Flughafen wird drei Terminals haben. T1 ist das u-förmige Hauptterminal mit dem charakteristischen großen gläsernen Vordach, dessen Technik für so viel Ärger bei der Fertigstellung gesorgt hat. Hier starten Fluglinien wie Lufthansa, Easyjet, Air France, Turkish Airlines, El Al oder Qatar.

Das direkt an Pier-Nord anschließende, nachträglich geplante Terminal T2 befindet sich noch im Bau. Die FBB geht aber weiter davon aus, dass das Terminal „um die Eröffnung“ des BER zur Verfügung stehen wird. Vorgesehen ist es für Linien wie Air Lingus oder Eurowings.

Aufpassen muss, wessen Flug von Terminal T5 geht. Das ist nämlich vom BER-Hauptterminal nicht fußläufig zu erreichen. Es handelt sich um den alten Schönefelder Flughafen, der mit Inbetriebnahme des BER sein internationales Luftfahrtkürzel SXF verliert und fortan ebenfalls unter BER firmiert. Wichtigster Kunde hier: Ryanair. Die Terminalbereiche A, B, C, D wurden bereits im März in K, L, M, O umbenannt, um sich in die Logik der neuen BER-Bezeichnung einzureihen.

Wo bleiben T3 und T4? Sie sind Teil des Erweiterungsprogramms und sollen in den kommenden Jahren gebaut werden. Der alte Schönefelder Airport, also T5, soll nur vorübergehend genutzt werden und später wegfallen.

Auch wenn die Airlines an zugewiesenen Terminals starten und landen, sollen sich Reisende immer vorher erkundigen, wo genau ihr Flug geht.

Anreise mit Bus und Bahn

Zum BER kommt man auf Straße und Schiene, per Auto, Taxi, Bus und Bahn. Unter Terminal T1 liegt der neue Bahnhof mit seinen fünf Gleisen, wo der Airport Express und andere Regionalbahnen halten sollen – zunächst viermal stündlich. Vom Berliner Stadtzentrum aus dauert eine Fahrt eine halbe Stunde. Auch der Intercity Rostock – Dresden soll am Flughafen-Bahnhof halten.

Außerdem fahren die S-Bahnen S9 und S45 vom BER aus alle 20 Minuten. Sie halten auch am Schönefelder Bahnhof, der in „ Terminal 5“ umbenannt wird. Wer zwischen T1/T2 und T5 umsteigen muss, nimmt am besten die S-Bahn. Die Fahrt zwischen den Terminals dauert acht Minuten.

Darüber hinaus fahren die Expressbusse X7 und X71 in einem engen Takt zwischen dem U-Bahnhof Rudow (U7) und beiden Terminalstandorten. Die Fahrt wird 18 Minuten betragen.

Anreise mit dem Auto

Mit dem Auto gelangt man Sie über die A113 und die B96a von und zum Flughafen. Die Terminals T1 und T2 erreicht man über die Autobahnabfahrt „ Flughafen Berlin Brandenburg“ an der A113. Wer zu T5 will, fährt in Schönefeld-Süd von der A13 ab auf die B96a.

BER: Airlines und ihre Terminals Terminal T1: Aegean Airlines, Aeroflot, Air Canada Rouge, Air France, Air Malta, Air Serbia, Alitalia, American Airlines, Austrian Airlines, Azerbaijan Airlines, Belavia, Braathens Regional Airlines, British Airways, Brussels Airlines, Bulgaria Air, Croatia Airlines, Delta Air Lines, easyJet, EgyptAir, El Al, Finnair, Flyegypt, Georgian Airways, Hainan Airlines, Iberia Express, Icelandair, KLM Royal Dutch Airlines, LOT Polish Airlines, Lufthansa, Luxair, MIAT Mongolian Airlines, Qatar Airways, Rhein-Neckar Air, Rossiya Airlines, Royal Air Maroc, Royal Jordanian, S7 Airlines, SAS, Scoot, Swiss, TAP Portugal, Turkish Airlines, Ukraine International Airlines, United Airlines, UTair. Terminal T2: Aer Lingus, airBaltic, Eurowings, Norwegian Air Shuttle, Vueling, Wizz Air. Terminal T5 (Schönefeld-Alt): Bulgarian Air Charter , Corendon Airlines, Free Bird, Iraqi Airways, MHS, Nouvelair Tunisie, Onur Air, Pegasus Airlines, Pobeda, Ryanair, Sundair, SunExpress, Tailwind, Transavia, TUIfly, Tunisair

Parkplätze

10.000 Parkplätze gibt es am BER. Am zentralsten liegt das Parkhaus P1, nämlich direkt neben T1. Fünf Minuten fußläufig entfernt liegt P3. Unmittelbar gegenüber von T2 liegen die Parkhäuser P7 und P8. Zehn Minuten von den Terminals entfernt befindet sich der Parkplatz P6. In den Parkhäusern P3 und P8 sind jeweils zehn Ladepunkte für Elektroautos verfügbar.

Das Terminal T5 hat drei Parkplätze sowie ein Parkhaus, die allesamt nur einen kurzen Fußweg vom Terminal entfernt sind. Ladesäulen gibt es im Parkhaus 54.

Wer Passagiere am BER abladen oder abholen will, kann die Vorfahrt am Terminal T1 nutzen, wo man kurzzeitig parken kann. Am Terminal 5 gibt es ebenfalls mehr als 20 Kurzzeitparkplätze.

Von Torsten Gellner