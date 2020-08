Potsdam

Antiterroreinsatz in Potsdam: Am frühen Dienstagmorgen durchsuchte ein Spezialeinsatzkommando die Wohnung des Syriers Khaled A. in der Behlertstraße und nahm den Beschuldigten fest. Der Brandenburger Staatsschutz handelte im Auftrag der Bundesanwaltschaft. Khaled A. sei dringend verdächtigt, sich von Januar bis August 2013 in Syrien als Mitglied an der Terrorvereinigung „Ahrar al-Tabka“ beteiligt zu haben.

Der Mann wurde festgenommen, gegen ihn lag ein Haftbefehl des Ermittlungsrichters des Bundesgerichtshofs vom 14. August vor, teilte die Behörde mit. Ihm wird ein Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz und ein Kriegsverbrechen gegen das Eigentum zur Last gelegt.

Kampf gegen „Abtrünnige“

Spätestens 2013 soll sich Khaled A. der „Ahrar al-Tabka“ angeschlossen haben, um auf Seiten der Rebellen an dem syrischen Bürgerkrieg teilzunehmen. Ziel der Gruppe und des Beschuldigten sei es gewesen, die politische Ordnung in seinem Heimatland mit Waffengewalt zu verändern und in stärkerem Maße an religiösen Maximen im Sinne einer islamisch geprägten Ordnung auszurichten, teilte die Staatsanwaltschaft mit.

Die Rebellen hätten nicht nur das Assad-Regime bekämpft, sondern auch „Ungläubige und Abtrünnige“. Er soll an Kämpfen in der Stadt Tabka beteiligt und mit einem Maschinengewehr bewaffnet gewesen sein. Nach der Einnahme Tabkas habe er für seine Mitstreiter die Eigentümer einer Wohnung gewaltsam vertrieben, um die Wohnung für sich und seine Kampfgenossen zu nutzen.

Khaled A. soll am Dienstag dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorgeführt werden, der über den Vollzug der Untersuchungshaft entscheiden wird.

