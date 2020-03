Immobilienbranche erwartet Bauboom im östlichen Speckgürtel

Potsdam

Unternehmen aus der Immobilienbranche erwarten durch die geplante Ansiedlung von Tesla, vor allem aber nach Eröffnung des Flughafens BER einen Boom im östlichen Speckgürtels und positive Effekte bis hin nach Frankfurt (Oder). „Beim Flughafen in Frankfurt/Main hat man gesehen, wie sich Gewerbe drum herum ansiedelt als natürliche Entwicklung. Wir erleben gerade in Schönefeld, wie attraktiv der Flughafen schon jetzt ist“, sagt Gabriel Khodzitski, Chef des Berliner Dienstleistungs- und Beratungsunternehmens PREA, das Anleger bei Investitionen unterstützt.

Der BER ist entscheidend

Um die Größenordnung der Ansiedlungen zu verdeutlichen, erläutert Rico Kallies, Regionalleiter des Projektentwicklungs-Unternehmens Bonava mit Sitz in Fürstenwalde ( Oder-Spree), der Flughafen sei ein noch viel größerer Faktor als Tesla. „Die Autofabrik soll 10.000 bis 12.000 Menschen einmal Arbeit bieten. Zum Flughafen gibt es Aussage von Flughafenchef Lütke Daldrup, wonach 60.000 Menschen dort in den nächsten 20 Jahren arbeiten könnten.“ Die IHK Cottbus gehe von 135.000 neuen Arbeitsplätzen aus. „Die Wahrheit wird irgendwo in der Mitte liegen“, sagt Kallies. „Der Flughafen ist eine ganz andere Dimension als Tesla.“ Viele Flächen im Flughafenumfeld seien noch unbebaut und würden noch entwickelt.

Eine Stunde Pendelei wird akzeptiert

Menschen seien bereit, zwischen Wohn- und Arbeitsstätte eine Stunde zu pendeln, sagt Kallies. Das gehe aus vielen Studien hervor. Deshalb sei die Bahnstrecke Fürstenwalde-Frankfurt (Oder) so interessant. „Die Pendelzeit ist dort kürzer als eine Stunde. Wenn Tesla wirklich kommt, wird es definitiv Entwicklungsmöglichkeiten für diese Städte geben.“

Fluglärm schreckt Investoren nicht

Die Bonava, die nach der Wiedervereinigung aus dem ehemaligen Industriebau Fürstenwalde hervorgegangen ist und Immobilien im moderaten Preissegment anbietet, hat unter anderem ein Projekt mit 1000 Einheiten in Schönefeld. Fluglärm sei nur regional scharf abgegrenzt ein Problem für Käufer. „Wir sind in Schönefeld nur zwei Kilometer Luftlinie nördlich der Landebahn. Aber man nimmt den Flughafen gar nicht wahr. Es gibt um die Lärmkorridore herum interessante Wohnlagen“, sagt Bonava-Regionalleiter Kallies.

Wohnungsbau rund um Grünheide

Während das direkte Flughafenumfeld schon länger auf eine stark anwachsende Nachfrage eingestellt ist, ist die Entwicklung für den Tesla-Standort Grünheide völlig neu. „ Grünheide hat aktuell nicht das Potenzial, kurzfristig so viel Wohnraum zu schaffen“, sagt Immobilienexperte Gabriel Khodzitski von PREA. „Es gibt im Ort Flächen, wo man Wohnungsbau im Bereich von 50 oder 100 Wohneinheiten entwickeln kann. Das sind Baulücken, aber eine richtige Quartiersentwicklung ist in Grünheide derzeit nicht möglich.“ Dazu müssten der Flächennutzungsplan und der Bebauungsplan für den Ort geändert werden.

Die künftigen Beschäftigten von Tesla müssten also in benachbarte Gemeinden auswichen. „Wir sehen da insbesondere Hoppegarten, Fredersdorf-Vogelsdorf, Königs Wusterhausen und Schöneiche bei Berlin als Wohnstandorte in unmittelbarer Nähe“, sagt der PREA-Chef. „Darüber hinaus dürften wegen der günstigeren Mietangebote die Orte in Richtung Osten sehr interessant sein – und zwar alle entlang der Bahnstrecken. Das gilt von Fürstenwalde bis nach Frankfurt (Oder).“

Mietpreisbremse macht sich bemerkbar – in Berlin

Auf den durch die Firma veräußerten Grundstück sollen in Hoppegarten 1500 Wohnungen entstehen, in Königs Wusterhausen 150 Wohneinheiten, in Schöneiche hat das Unternehmen ein Projekt, bei dem Potenzial von 600 bis 700 Wohnungen besteht, so der PREA-Chef.

Khodzitski sieht Brandenburger Immobilien auch als Auswirkung der Berliner Mietpreisbremse im Aufwind. „Wir sehen, dass viele Investoren ihren Fokus von Berlin nehmen und nach Brandenburg gehen. Berlin ist ihnen zu heiß geworden“, sagt der Berater. Viele Anleger investierten lieber im Speckgürtel.

„Das politische Risiko ist in Brandenburg deutlich geringer als in Berlin.“ Der größte Teil des Markts werde von institutionellem Kapital – also von Versicherungsunternehmen und Fondsgesellschaften - dominiert. „Genau solche Gesellschaften verlieren das Vertrauen in die Berliner Politik. Sie können es sich nicht leisten, in Immobilien zu investieren, wenn sie nicht wissen, was in fünf Jahren ist“, sagt Khodzitski. Die Unternehmen suchten nach Alternativen. „ Falkensee, Hohen Neuendorf, Teltow oder Potsdam sind schon lange angekommen auf dem Niveau des Berliner Markts“, so der Experte.

Folge der Entwicklung: In Brandenburger Lagen wie Schulzendorf oder Bestensee bietet etwa die Bonava derzeit Einfamilienhäuser für 450.000 bis 500.000 Euro an, Doppelhäuser für unter 400.000 Euro, Reihenhäuser für 350.000 Euro, wie Regionalchef Kallies erläutert.

Von Ulrich Wangemann