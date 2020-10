Potsdam

Auch eine Woche nach dem Ende der Marathon-Anhörung von Kritikern der Tesla-Fabrik in Grünheide (Oder-Spree) ist offen, wann das Land grünes Licht für das Projekt gibt. Das Landesamt für Umwelt werde die Einwendungen weiter prüfen und dabei die Erkenntnisse aus der Erörterung berücksichtigen, hieß es vom Umweltministerium in Potsdam. Dafür müsse aber erst einmal das Wortprotokoll der Anhörung vorliegen. Wann dies soweit sein wird, sei noch nicht absehbar – und damit auch noch nicht, wann es zu einer Entscheidung über das sogenannte umweltrechtliche Genehmigungsverfahren kommen werde.

Denn noch immer baut Tesla mit vorläufigen Genehmigungen und auf eigenes Risiko. Die Baustelle in Grünheide wächst und wächst, immer mehr Hallen und Grundgerüste entstehen im Wochentakt. Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach ( SPD) hatte zuletzt gesagt, er halte eine endgültige umweltrechtliche Genehmigung für die Fabrik noch in diesem Jahr für möglich. Sollte es soweit kommen, gilt die Genehmigung für die bekannten Eckdaten: Tesla will in Grünheide schon im Sommer des kommenden Jahres mit der Produktion beginnen und dann bis zu einer halben Million Autos im Jahr herstellen. Bei einer Maximalauslastung würden dafür rund 12.000 Mitarbeiter benötigt.

Die Planungen: bis zu 40.000 Angestellte

Schon jetzt aber gehen die Planungen viel weiter. Das zeigen die Unterlagen, die die Gemeinde Grünheide auf ihrer Internetseite veröffentlicht hat, um den Bebauungsplan in der Gegend um die Fabrik zu ändern. So geht ein Ingenieurbüro in einem vom Land beauftragten Verkehrsgutachten aus dem September bereits von 40.000 Angestellten aus – die in der Endausbaustufe des Werks in Grünheide arbeiten könnten. Die Daten basieren demnach auf Tesla-Angaben. Die Firma hatte schon mehrfach angekündigt, die Fabrik mit weiteren Ausbaustufen zu erweitern. Die Dimensionen waren aber bislang weitgehend unbekannt geblieben.

Laut dem Gutachten seien demnach 16.600 Beschäftigte in der zweiten Ausbaustufe, 31.400 in der dritten und 40.000 in der vierten und letzten Stufe geplant. Das Werk liegt damit auf einer Stufe mit den großen Automobilstandorten in Wolfsburg ( VW, 60.500 Angestellte), Ingolstadt ( Audi, 44.500 Beschäftigte) und Sindelfingen ( Mercedes-Benz, 35.000 Beschäftigte). Trotzdem gebe es „für die Neuerrichtung eines Automobilwerkes der geplanten Größenordnung“ deutschlandweit keinen Vergleichsfall, heißt es in dem Gutachten. So seien die anderen drei Werke über Jahrzehnte gewachsen und unter „historisch anderen Rahmenbedingungen“ entstanden.

Wasserverbauch könnte sich mehr als verdoppeln

Für die gesamte Region um Berlin, die sich mit Pendlerbewegungen bis nach Berlin oder Frankfurt (Oder) erstreckt, werde aktuell der „anspruchsvollste Entwicklungsstandort der jüngeren Vergangenheit geplant“, heißt es im Gutachten. Unter anderem geplant sind eine Verlegung des nächsten Bahnhofes Fangschleuse, eine zusätzliche Autobahnabfahrt und eine weitere Straße parallel zur Bahnstrecke. Sie sollen helfen, den Strom der tausenden Pendler zu lenken, die in drei Schichten (eine vierte Schicht hat jeweils frei) pro Tag zu je rund 9.000 Beschäftigten zum Werk anreisen.

Der neue Bebauungsplan für das Tesla-Grundstück erlaubt nun zudem einen mehr als doppelt so hohen Wasserverbrauch, wie bislang angenommen. So dürften laut dem Plan zusätzlich zu den bereits genehmigten 1,45 Millionen Kubikmeter Wasser noch einmal 2,15 Millionen hinzukommen. Diese Wassermenge sei perspektivisch bei „Betrachtung des prognostizierten Gesamtbedarfs“ nötig. Hier gehen die Planer also ebenfalls von weiteren, wasserintensiven Ausbaustufen aus. Bereits bei der Anhörung des ersten Antrages hatten Naturschützer und Anwohner einen zu hohen Wasserverbrauch und eine Versalzung von Grundwasser befürchtet. In der Anhörung wurden diese Bedenken von den zuständigen Experten aus den Ämtern auch mit Verweis auf eine ständige Überwachung des Grundwassers abgewiegelt.

Wasser für Tesla aus Eisenhüttenstadt

Um den deutlich höheren Bedarf zu decken, soll Wasser künftig aus Eisenhüttenstadt zum Tesla-Werk befördert werden. Hierfür müsse eine entsprechende Fernwasserleitung noch gebaut werden. „Dieses Projekt befindet sich bereits in der Vorbereitung und soll bis zum Jahr 2023 realisiert werden“, heißt es in der Begründung des Bebauungsplanes durch die Landesentwicklungsgesellschaft des Landes. Die Pläne werden noch bis Anfang November in Grünheide ausgelegt – auch dort können Bürger und Umweltverbände wieder Einwände erheben. Am 26. November soll die Gemeindevertreterversammlung in Grünheide über den neuen Bebauungsplan entscheiden.

