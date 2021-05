Potsdam

Tesla-Chef Elon Musk ist erneut zu Besuch in Berlin. Mit seinem Privatjet ist er am Sonntagabend am Flughafen BER gelandet. Das geht aus den Flugdaten hervor, die auf dem Twitteraccount „ElonJet“ veröffentlicht wurden. Demnach hat der Jet den BER gegen 20.15 Uhr erreicht.

„Welcome back, Elon Musk“

Auf dem Profil „flybrandenburg“ ist ein Video zu sehen, das offenbar das Flugzeug im Landeanflug auf den BER zeigt. Dazu heißt es „Welcome back to Berlin, @elonmusk!“

Besucht Tesla-Chef Musk Grünheide?

Es ist der dritte Deutschlandbesuch des Tesla-Chefs seit Baubeginn für die Tesla-Gigafactory in Grünheide (Oder-Spree). Erstmals war er Anfang September 2020 nach Grünheide gekommen, einen weiteren Besuch gab es Anfang November.

Ob Musk auch diesen Deutschlandbesuch mit einem Ausflug nach Grünheide verbindet, ist noch nicht bekannt. Angesichts der fortschreitenden Arbeiten an der Fabrik liegt diese Vermutung jedoch nah.

Von MAZonline