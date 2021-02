Potsdam

59 Sekunden dauert der Drohnenflug über die winterliche Giga-Factory in Grünheide (Oder-Spree) und das, was drumherum noch an Wald stehen geblieben ist.

Tesla-Chef Elon Musk hat das Video, das den Baufortschritt seiner Fabrik in Brandenburg dokumentiert, bei Twitter veröffentlicht und damit einen viralen Hit gelandet. Auch wenn der Filmtitel „Giga Berlin progress“ eine gewisse geografische Unschärfe aufweist...

Bis Dienstagmorgen verzeichnete der Tweet bereits 2,9 Millionen Aufrufe und wurde tausendfach weitergeleitet.

Von MAZonline