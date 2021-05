Potsdam/Grünheide

In einem weißen Tesla Model 3 rauscht Elon Musk am Montagvormittag an Journalisten und Fans vorbei, um seine Europa-Baustelle zu inspizieren. Überraschend war der Unternehmer am Sonntagabend mit seiner Privatmaschine in Schönefeld gelandet. Im Vergleich zu seinem letzten Besuch in Grünheide (Oder-Spree) im vorigen November hat sich auf der Baustelle zwar sichtbar viel getan. Aber nicht genug – und das dürfte der Grund für Musks Blitz-Visite sein.

Die erste Europafabrik des Elektroautobauers wird mehrere Monate später als ursprünglich geplant die Produktion aufnehmen, wie der Unternehmer nach seinem Besuch selbst einräumte.

Die Genehmigung liegt noch nicht vor, und wird auch nicht so schnell erteilt werden. Vielmehr wird sich das Genehmigungsverfahren noch weiter in die Länge ziehen. Dafür ist aber auch Tesla verantwortlich und nicht nur das von Musk gescholtene deutsche Genehmigungswesen.

Tesla-Fans warten auf Elon

Am Rande der Baustelle versammelten sich einige Tesla-Fans, die sich die Laune durch schlechte Nachrichten von Bau- und Produktionsverzug nicht verderben lassen wollten. Auf selbstgebastelten Schildern stand „We love the Mission“ (deutsch: Wir lieben die Mission) und: „We’re skipping school for you“ (deutsch: Wir schwänzen die Schule für dich). Tesla-Fan Martin Wrobel aus Hamburg brachte sogar einen lebensgroßen Pappaufsteller von Elon Musk nach Grünheide mit.

Wrobels Warten hat sich gelohnt. Nach seinem mehrstündigen Besuch kam Musk kurz rüber zu seinen Fans und signierte dabei auch sein lebensgroßes Ebenbild.

Musk: Produktion startet Ende des Jahres

„Es sieht so aus, als könnten wir mit der Produktion Ende des Jahres starten“, sagte der 49-Jährige in einem kurzen Statement. Eine genaue Prognose sei schwierig, aber „man kann die Autos nur bauen, wenn alle Teile hier sind“, sagte er. Grundsätzlich äußerte er sich zufrieden mit dem, was er in Grünheide vorfand. Die Fabrik mache gute Fortschritte, wie man auch von außen sehen könne.

Auf Nachfrage bekräftigte er die Kritik an zu viel Bürokratie in Deutschland, die das Unternehmen in einer Stellungnahme im April bereits erhoben hatte. „Ich denke, weniger Bürokratie wäre besser“, sagte Musk recht allgemein. In einer Gesellschaft würden sich im Laufe der Zeit immer mehr Regeln anhäufen. Am Ende sei es dann schwer, überhaupt noch etwas zu unternehmen, meinte der 49-Jährige.

Das Brandenburger Wirtschaftsministerium wurde nach eigenen Angaben am Freitag über den Besuch des Starunternehmers informiert. Der Zweck dieses Besuchs sei hauptsächlich „technischer Natur“, politische Treffen etwa mit Ministerpräsident Dietmar Woidke oder ihm seien nicht geplant, twitterte Minister Jörg Steinbach (beide SPD).

Dacharbeiten an der Lackiererei

Als erstes Werk von Tesla in Europa spielt Grünheide eine Schlüsselrolle für Tesla auf dem Kontinent, während die etablierten Konkurrenten ihr Elektroauto-Angebot ausbauen. Ursprünglich wollte der Autobauer im Juli mit der Herstellung von E-Autos beginnen. Daraus wird nichts.

Die Bauarbeiten sind zwar weit fortgeschritten, aber eben auch noch nicht abgeschlossen. Ein Drohnenvideo eines Tesla-Fans zeigt, wie auf der riesigen Baustelle noch überall gearbeitet wird. Am Sonnabend wurden zum Beispiel mit Hilfe eines Helikopters Schornsteine auf das Dach der Lackiererei gehievt.

Antragen müssen neu ausgelegt werden

Selbst wenn die Arbeiter den Turbo einlegen würden, wäre der Zieltermin Sommer 2021 nicht zu halten. Der Antrag zur Genehmigung des Vorhabens muss laut Landesumweltamt erneut öffentlich ausgelegt werden. Tesla will auch die Errichtung und den Betrieb einer Batteriefabrik in den bisherigen Antrag einbeziehen. Damit wird das ohnehin schon gigantische Unternehmen noch um ein vielfaches komplizierter.

Musk will die Batteriefertigung auf einer Fläche errichten, die bisher für den Bau einer Lagerhalle vorgesehen war. Und Musk plant in Grünheide nicht weniger als die größte Batterieproduktion der Welt.

Die Unterlagen müssen deswegen neu ausgelegt werden. Ob es dabei auch zu einem erneuten Erörterungstermin – also einer mehrtägigen Anhörung kommt – ist noch offen. Die erneute Auslegung der Dokumente und die Möglichkeit für Einwendungen gegen das umstrittene Projekt nimmt mindestens drei Monate in Anspruch.

Model Y: Auslieferung ab Ende des Jahres

Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) sagte vorige Woche im Wirtschaftsausschuss des Landtags, er gehe weiter von einem Produktionsstart im Spätsommer/Herbst aus. Das ist optimistischer als es Tesla zuvor schon selbst formuliert hatte.

In seinem Quartalsbericht schrieb das Unternehmen Ende April erstmals davon, dass die Produktion in Grünheide erst gegen Ende des Jahres starten soll. Vom Band laufen soll in Grünheide das neue Model Y. Der Wagen kann bei Tesla vorbestellt werden – ab 58.200 Euro. Als voraussichtlichen Auslieferungstermin steht auch im Tesla-Shop inzwischen: Ende 2021.

Nicht bestätigt haben sich laut Landesregierung Hinweise auf systematische Verstöße gegen den Arbeitsschutz und Hygienevorgaben. Die Situation sei für eine Großbaustelle dieser Dimension eher noch positiv, sagte Ernst-Friedrich Pernack, Referatsleiter für Arbeitssicherheit, vorige Woche im Wirtschaftsausschuss.

Arbeitsschutz: keine Hinweise auf Verstöße

Das ZDF-Magazin Frontal 21 und „Business Insider“ hatten über Dumpinglöhne sowie eine nicht corona-konforme Unterbringung von Leiharbeitern in einem Hostel in Mittenwalde (Dahme-Spreewald) berichtet. Dem seien Hauptzollamt und Arbeitsschutzbehörden nachgegangen, so Pernack. Zuletzt hätten die Behörden, unterstützt durch das Hauptzollamt Frankfurt (Oder) am 6. Mai eine Kontrolle durchgeführt.

Pernack rief betroffene Arbeiter auf der Tesla-Baustelle dazu auf, sich vertraulich und anonym an die Behörden zu wenden, sollte es Missstände bei den Arbeitszeiten und beim Mindestlohn geben. Zudem sollen nun rund 100 Adressen von Hotels, Ferienwohnungen oder Pensionen, in denen Bauarbeiter und Techniker untergebracht sind, stichprobenartig untersucht werden.

Von Torsten Gellner und Silke Nauschütz