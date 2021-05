Grünheide

Der Chef des Elektroautokonzerns Tesla, Elon Musk, hat sich beim Besuch der Fabrik-Baustelle in Grünheide (Oder-Spree) bei Berlin doch mit Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach getroffen. Unerwartet habe sich eine Gelegenheit für ein informelles Gespräch auf dem Werksgelände ergeben, schrieb Steinbach am Dienstag auf Twitter und sprach von einer „ausgezeichneten Stimmung“.

Zuvor hatte es geheißen, Musks Besuch sei hauptsächlich „technischer Natur“, und es seien keine politischen Treffen mit Steinbach oder Ministerpräsident Dietmar Woidke geplant. Vor einigen Wochen hatte Tesla das Genehmigungsverfahren rund um die Fabrik kritisiert und sich insbesondere unzufrieden darüber gezeigt, dass es noch keinen Zeitplan für die Entscheidung über eine endgültige Genehmigung gebe.

Musk wünscht sich weniger Bürokratie beim Bau der Tesla-Fabrik

Bisher baut Tesla auf Basis vorläufiger Genehmigungen. „Ich finde, es dürfte etwas weniger Bürokratie sein. Das wäre besser“, sagte Musk am Montag den Sendern RTL und ntv. Tesla wollte ursprünglich im Juli mit der Herstellung des Kompakt-SUV Model Y in Brandenburg beginnen. Es droht jedoch ein späterer Start: Der Antrag zur Genehmigung des Vorhabens muss laut Landesumweltamt erneut öffentlich ausgelegt werden, weil Tesla eine Batteriefabrik in den bisherigen Antrag einbeziehen will.

„Momentan sieht es also so aus, dass wir die Produktion Ende des Jahres starten können“, sagte Musk am Montag. Als erstes Werk von Tesla in Europa spielt Grünheide für den Konzern eine Schlüsselrolle auf dem Kontinent, während die etablierten Konkurrenten ihr Elektroauto-Angebot ausbauen.

„Meet & Greet“ mit Musk-Fans

Am Rande seines Besuchs nahm sich Elon Musk außerdem dafür Zeit, einen Teil seiner Fans persönlich zu grüßen und sich mit ihnen in einem Konferenzraum ablichten zu lassen. Der Musk-Unterstützer-Twitteraccount „GF4Tesla“ veröffentlichte ein Foto des Milliardärs mit einer Handvoll Anhänger und bedankte sich für den Besuch. Interessantes Detail: Ein Modell des „Tesla Cybertrucks“ auf dem Tisch. Von dem Fahrzeug existieren bisher nur Prototypen, Ende des Jahres soll es jedoch in die Serienproduktion gehen.

Von RND/dpa