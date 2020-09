Potsdam/Berlin

Bei seinem Deutschland-Besuch hat Tesla-Chef Elon Musk Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD) und Wirtschaftsminister Jörg Steinbach ( SPD) in Berlin getroffen. Das teilte die Staatskanzlei am Mittwochnachmittag mit.

„Es war ein sehr angenehmes und konzentriertes Gespräch. Elon Musk ist mit allen Details der Gigafabrik Grünheide befasst“, sagte Woidke. Wichtig sei es, die nächsten Schritte – darunter der Erörterungstermin der Bürgereinwände am 23. September – zusammen anzugehen. Ziel sei weiterhin, dass im Sommer 2021 die ersten Autos in Grünheide produziert werden.

Woidke : „Vor uns steht noch viel Arbeit“

„Aber vor uns steht noch viel Arbeit. Planungssicherheit, Konzentration und Rechtssicherheit sind dafür maßgebend. Die geplante Autofabrik hat bereits jetzt eine Sogwirkung“, sagte Woidke. Sein Ziel bleibe es, Wirtschaftswachstum und Klimaneutralität zusammenzubringen.

Das Treffen mit Elon Musk muss in Berlin am Vormittag oder Mittag stattgefunden haben. Gestern hatte Woidke noch gesagt, er würde sich freuen, wenn es möglich sei, Musk zu treffen. Einen Termin gebe es aber noch nicht.

Musk trifft in Berlin auch Wirtschaftsminister Altmaier

Musk hatte am Sonntagabend auf Twitter angekündigt, er komme wegen einer Zusammenarbeit mit Curevac und wegen des Baus der Elektroautofabrik in Grünheide bei Berlin nach Deutschland. Curevac gilt als ein Hoffnungsträger auf der Suche nach einem Corona-Impfstoff.

Am Mittwochnachmittag traf Musk bei der Klausur der Spitzen der Unionsfraktion in Berlin ein. Es sollte dem Vernehmen nach Unterredungen am Rande des Treffens geben. Angepeilt waren nach Angaben aus Teilnehmerkreisen Gespräche von Musk mit Wirtschaftsminister Peter Altmaier, Gesundheitsminister Jens Spahn und Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus (alle CDU). Ob und wann er die Baustelle in Grünheide besucht, ist weiter unklar.

