Potsdam

Bis zu 36.400 Menschen könnten als Folge der Tesla-Ansiedlung nach Brandenburg und in angrenzende Wohngebiete in Berlin ziehen. Davon geht die Landesregierung in einem am Dienstag vorgestellten Gutachten zur Entwicklung des Fabrikumfeldes aus.

Diese hohe Zahl von Zuzüglern wird erwartet, sollte die Fabrik tatsächlich die im Bebauungsplan in Aussicht gestellten 40.000 Mitarbeiter erreichen. Für diesen Fall geht die Regierung davon aus, dass etwa 6500 Beschäftigte von anderen Unternehmen in der Region zu dem Elektroautohersteller wechseln werden – und entsprechende Lücken in den Betrieben reißen.

10.000 zusätzliche Jobs im Umfeld

Fachkräfte-Gewinnung dürfte also zusätzlich an Bedeutung gewinnen. Denn: Im Umfeld der Fabrik in Grünheide (Oder-Spree) könnte die unter Volllast arbeitende Elektroauto-Produktion rund 10.000 zusätzlichen Jobs außerhalb von Tesla nach sich ziehen.

Für den ersten Bauabschnitt hat Tesla zunächst 12.000 Stellen vorgesehen. Diese Masse an Beschäftigten dürfte laut der Vorhersage des Landes 2023 erreicht werden. Am 1. Juli soll die Produktion starten, laut Minister Beermann sei dies weiterhin der anvisierte Termin. Nach Schätzungen von Timo Fichtner von der Gemeinsamen Landesplanung Berlin-Brandenburg rechnet das Land im Moment mit 7000 Beschäftigten bei Tesla Ende des laufenden Jahres.

Wann das Werk schließlich die Höchstzahl von Beschäftigten erreicht, hänge sehr von der Konjunktur ab, heißt es in dem Gutachten. Das Gutachten rechnet mit 40.000 Angestellten in grob fünf Jahre ab Werkseröffnung. Das wäre Mitte 2026.

Das Tesla-Umfeld reicht bis zur polnischen Grenze

Das Land hat untersuchen lassen, wie viele Wohnungen beziehungsweise Gewerbeflächen im Einzugsbereich der Fabrik vorhanden sind oder in absehbarer Zeit entstehen könnten. Ergebnis: Vom Berliner Stadtteil Treptow-Köpenick bis Frankfurt (Oder) reicht die Zone, in der künftige Tesla-Angestellte wohnen und die Fabrik relativ leicht erreichen könnten. Dabei geht es Land davon aus, dass von den 36.400 Zuzüglern 24.800 in den beschriebenen Großraum ziehen werden. Die anderen kämen demnach von außerhalb. Das könnte heißen: aus dem Rest Berlins, aus anderen Teilen Brandenburgs, aus Polen oder von noch weiter her.

Verkehrsminister Guido Beermann (CDU) sieht das Ansiedlungsvorhaben auf einer ähnlichen Stufe wie die Mercedes-Benz Fabrik in Sindelfingen mit 35.000 Angestellten sowie Audi in Ingolstadt mit 44.000. Nur VW in Wolfsburg mit 60.500 Beschäftigten ist noch deutlich größer.

Das Wachstum werde „nicht über Nacht erfolgen“, sagte der Minister. Das lasse den Beteiligten „Zeit für eine kluge Entwicklungspolitik“ im Umfeld.

Welche Herkulesaufgabe die Zuzugsgemeinden erwartet, geht aus dem Papier ebenfalls hervor: Je nach Ausbaustufe der Fabrik dürften 4000 bis 12.000 Kinder und Jugendliche in die Umlandgemeinden ziehen. Dafür müssen sich Schulen und Kindertagesstätten wappnen.

Ausreichend Bauflächen für Wohnungneubau sind laut den Autoren der Studie in der Region vorhanden. Die Experten haben im Einzugsraum der Fabrik Potenzial für circa 40.900 neue Wohneinheiten erfasst. Als Pendeldistanz gilt eine Erreichbarkeit binnen 60 Minuten. Besonders Orte mit Bahnhöfen entlang der Strecke des Regionalexpress RE1 spielen dabei eine Rolle.

Genügend Gewerbeflächen

Bei den Gewerbeflächen sehen die Experten die größten unerschlossenen Potenziale in den Städten Frankfurt Oder, Fürstenwalde und im Berliner Stadtteil Treptow Köpenick.

Fachkräfte oder Helfer in der Fabrik werden nach Einschätzung des Landes bis zu 4000 Euro brutto pro Monat verdienen, denn Tesla zahle mehr als in der Branche und der Region üblich.

Das Gutachten des Landes erwartet für den ersten Bauabschnitt der Tesla-Fabrik (12.000 Beschäftigte) einen Zuzug von 4470 Arbeitskräften nach Berlin, 839 nach Frankfurt (Oder) und den Rest in andere Orte. Sollte Tesla tatsächlich 40.000 Menschen beschäftigen, würden davon laut Prognose 13.800 in Berlin wohnen, 2600 in Frankfurt (Oder).

Von Ulrich Wangemann