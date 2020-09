Potsdam

Der US-Autokonzern Tesla soll beim Land Brandenburg um eine Ausnahme vom Sonntagsfahrverbot gebeten haben und dazu bereits Gespräche mit den zuständigen Ministerien geführt haben. Das berichtet der „Spiegel“ unter Berufung auf Vertreter der Landesregierung. Damit will der Konzern offenbar den Bau der Fabrik beschleunigen. Die Bauteile für die Fabrik werden mit großen Transportern angeliefert. Und diese sollen nach Willen des Unternehmens auch sonn- und feiertags die Baustelle ansteuern dürfen.

Beamte sind skeptisch

Die Beamten der Landesregierung zögern jedoch laut „Spiegel“ und wollen sich in der Sache beim Bundesverkehrsministerium rückversichern. Sowohl in Berlin als auch in Potsdam stehe man dem Begehren eher ablehnend gegenüber, heißt es.

Gegen die geplante Fabrik sind nach Angaben des Brandenburger Umweltministeriums bisher rund 400 Einwendungen registriert worden. Die Frist dafür endete am Donnerstag um Mitternacht. Es handele sich noch nicht um den letzten Stand, sagte ein Sprecher. Nach Sichtung der erfassten Einwendungen seien bislang aber keine grundsätzlichen Genehmigungshindernisse zu erkennen.

Umweltamt sieht derzeit keine größeren Risiken

Im Landesumweltamt gehe man derzeit nicht davon aus, dass der Bau der Tesla-Fabrik in Grünheide durch die Einwendungen noch gestoppt werden könne, sagte der zuständige Abteilungsleiter dem RBB-Fernsehen. Tesla baut auf eigenes Risiko und hat noch keine abschließende Genehmigung. Darüber wird erst entschieden, nach dem die Einwendungen bei einer öffentlichen Anhörung erörtert wurden.

Die Anhörung war bereits für das Frühjahr geplant gewesen, wurde aber wegen der Corona-Krise auf den 23. September verschoben. Tesla hatte nach ersten Einsprüchen seine Antragsunterlagen überarbeitet und in geänderter Form neu eingereicht. Sie waren bis 3. August öffentlich ausgelegt worden. Unter anderem hatte Tesla die Pläne geändert, um den Energie- und Wasserverbrauch zu senken. Gegner des Projekts kritisieren die Gründung von Teilen der Fabrik mit Pfählen.

