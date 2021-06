Potsdam

Die Öffentlichkeit muss beim Bau der Tesla-Frabrik in Grünheide (Oder-Spree) erneut beteiligt werden. Das hat das Landesamt für Umwelt (LfU) entschieden, nachdem die Tesla Manufacturing Brandenburg SE ihr Vorhaben im laufenden Genehmigungsverfahren geändert hatte. Der Umfang der Änderungen mache die erneute Anhörung der Bürgerschaft in der Nachbarschaft der Fabrik erforderlich, hieß es am Dienstag aus dem Umweltministerium. Zuvor war es nicht völlig klar gewesen, ob eine solche öffentliche Auslegung erforderlich sein würde.

Batteriefabrik macht den Unterschied

Tesla will neben der ursprünglich öffentlich vorgestellten Autofabrik auch eine Batteriefabrik auf dem Areal erreichten. Diese war nicht Teil des ursprünglichen Genehmigungsverfahrens. Außerdem will die Firma Veränderungen im Presswerk vornehmen sowie Kunststoffteile in großem Umfang herstellen – Außenspiegel etwa.

Die geänderten Antragsunterlagen waren am 3. Juni 2021 eingereicht worden. Die Auslegung der Unterlagen beginnt am Freitag, 18. Juni. Die Unterlagen werden in der Außenstelle Frankfurt (Oder) des Landesamts für Umwelt, der Gemeinde Grünheide, dem Amt Spreenhagen, der Stadt Erkner und beim Landkreis Oder-Spree in Beeskow ausliegen. Gleichzeitig werden sie im Internet zur Einsicht eingestellt. Den dazugehörigen Internet-Link wird das Amt veröffentlichen.

Ausgelegt werden laut Umweltministerium „die vollständigen Antragsunterlagen sowie Immissionsprognosen für Luftschadstoffe, Gerüche und Lärm, der artenschutzrechtliche Fachbeitrag, der Fachbeitrag zur Wasserrahmenrichtlinie, Erschütterungs- und Schwingungsgutachten und weitere Gutachten und Stellungnahmen.“

Unterlagen werden bis Mitte Juli ausliegen

Jeder Bürger hat die Möglichkeit, innerhalb der einmonatigen Auslegungsfrist (also bis zum 17. Juli 2021) und danach für einen weiteren Monat (bis 16. August 2021), Einwendungen gegen die Änderungen für das Vorhaben zu erheben, erklärt das Ministerium. Alle in der ersten Bürgerbeteiligung 2020 erhobenen Einwendungen behalten ihre Gültigkeit. Nach dem Ende der Einwendungsfrist entscheidet die Genehmigungsbehörde – also das Umweltamt -, ob eine erneute öffentliche Erörterung der Einwände erforderlich ist.

Die Batteriefabrik soll laut Ankündigung von Tesla-Chef Elon Musk die größte weltweit werden. Dort sollen Energiespeicher eines neuen, effizienteren Typs produziert werden. Anlieger und Umweltverbände sorgen sich unter anderem wegen des befürchteten hohen Wasserverbrauchs der Anlage.

Tesla wollte eigentlich schon in diesem Sommer die Autoproduktion an dem einzigen großen Fabrikstandort der Firma in Europa beginnen. Die Fabrik hat aber bis dato noch keine umfassende Genehmigung – obwohl die Anlage schon zu weiten Teilen steht. Sie wurde bislang auf Grundlage von Einzelgenehmigungen errichtet. Die Firma musste 100 Millionen Euro Garantie zurücklegen, um schlimmstenfalls einen Rückbau davon zu finanzieren.

Die ersten beiden öffentlichen Auslegungen waren auf großes Interesse gestoßen. Die Anhörung der Bürger im Jahr 2020 hatte mehrere Tage, die Auswertung und Dokumentation Monate gedauert. Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) sagte vor der jetzigen Entscheidung des Umweltministeriums, eine weitere Auslegung der Unterlagen werde mehrere Monate in Anspruch nehmen. Tesla will eine halbe Million Autos pro Jahr in dem Werk („Gigafactory“) fertigen.

Von Ulrich Wangemann