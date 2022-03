Grünheide

Vor und während der Eröffnung der Tesla-Gigafactory in Grünheide tummeln sich hunderte Fans in und vor der Fabrik – die meisten sind voller Vorfreude: Auf das Event, auf ihren Tesla oder auf die Begegnung mit Elon Musk, der unter seinen Anhängern wahrlich Kultstatus genießt. Die MAZ hat mit einigen von ihnen gesprochen.

Tesla-Fan: Von Frankfurt nach Grünheide für den dritten Tesla

André Scheidler (l.) und Kelvin Thielecke sind aus Hessen angereist, um sich ihren Tesla abzuholen. Quelle: Lena Köpsell

„Wir sind extra aus Frankfurt angereist, um unser Model Y Performance abzuholen, und wir sind mega aufgeregt“, sagt Kelvin Thielecke (l.). „Auf jeden Fall, übelst gehypt, wir waren das erste Mal jetzt hier und es ist krank, es ist Wahnsinn, absolut Wahnsinn! Wir sind sehr gespannt!“, ergänze André Scheidler. Die Tesla-Fans sind aus Frankfurt und Marburg angereist, um ihr neues E-Auto in Empfang zu nehmen. Für Thielecke ist es bereits der dritte Tesla, er hat auch schon das Tesla-Werk in Kalifornien besucht – dennoch ist der Trip nach Grünheide auch für ihn besonders: „Wir sind mega aufgeregt. Und Elon Musk wird auch noch da sein. Also ich glaube, besser geht es eigentlich für einen Tesla-Fan nicht.“

Tesla-Fan: BWL-Student kommt nach Grünheide – auch ohne Einladung

Simon Glaab (19) aus Frankfurt ist BWL-Student und Tesla-Fahrer. Er hat sich mit anderen Tesla-Fahrern verabredet. Quelle: Lena Köpsell

Simon Glaab aus Frankfurt ist selbst Tesla-Fahrer und sehr begeistert vom Thema Tesla an sich und von den Autos, die sie machen - „und von dem, was sie einfach ‘anders’ machen.“ Nach seiner Ansicht hat Tesla erkannt, was die Leute wollen: „Die Leute wollen ein Auto, in das sie einsteigen, ihr Ziel in ein Navi geben und eine Route geplant bekommen, auf die sie sich verlassen können.“

Er selbst fährt mittlerweile seit zwei, drei Jahren Tesla und glaubt, wer mal einen Tesla gefahren ist, nie wieder zurückmöchte. Den Komfort und die tolle Community mit technikbegeisterten Leuten – das genießt Glaab sehr.

Für die Eröffnung der Gigafactory hat er keine Einladung bekommen. „Vielleicht schaffe ich es auf’s Gelände - ich habe auch andere Leute gesehen, die es versuchen – allerdings scheint das schwer zu sein.“

Für ihn heißt es hoffen und abwarten - er findet die Fabrik aber auch von außen sehr schön. „Es ist sehr beeindruckend, was hier in zwei Jahren erschaffen wurde.“ Ansonsten ist er auch mit anderen Tesla-Fahrern verabredet.

„Natürlich ist es wohl nicht die feine Art gewesen, dass man, bevor die Baugenehmigungen da sind, schon anfängt zu bauen.“ Allerdings dauerten Projekte bei der deutschen Bürokratie immer sehr lange: Diese Fabrik sei jetzt in zwei Jahren hochgezogen worden – im Vergleich mit dem Berliner Flughafen im Rekordtempo. „Das sollte uns in Deutschland doch zeigen: Wir können es ja, es ist möglich. Auch in Deutschland.“

Und auch beim Thema Trinkwasser hat er Verständnis für die kritischen Stimmen. „Aber wenn man sich mehr damit befasst, dann sieht man, dass genug Trinkwasser da ist und dass Tesla gar nicht so viel verbraucht wie andere Autohersteller wie BMW, VW oder Audi.“

Tesla-Fans: Warum Tesla fahren?

Jochen und Marvin Kirschner (Vater und Sohn) aus Starnberg auf dem Weg zu ihrem 4. Tesla Quelle: Lena Köpsell

Jochen und Marvin Kirschner kommen aus Starnberg, haben zwei Tage in Berlin verbracht und sind nun nach Grünheide gekommen, um einen der ersten Teslas „Made in Brandenburg“ abzuholen. Vater und Sohn freuen sich, unter den ersten 30 sind, die ihr neues Fahrzeug in Empfang nehmen können. Für sie ist es bereits der vierte Tesla. Die Anreise nach Grünheide haben sie aber mit einem Porsche Taycan absolviert – „auch ein Elektroauto“, wie Jochen Kirschner betont.

Warum die Kirschners Tesla fahren? „Weil er eine wahnsinnige Beschleunigung hat, absolute Laufruhe und auch eine Ruhe im Stand. Man hört nichts. Und dass man nicht zur Tankstelle fahren muss“, sagt Jochen Kirschner. Und der Umweltaspekt? Um den geht es dem Duo nicht so sehr, „aber es ist angenehm, dass es so positiv aufgenommen wird“, sagt Jochen Kirschner, bevor es für ihn in die Fabrik geht.

Tesla-Fan Martin Wrobel aus Hamburg

Martin Wrobel ist aus Hamburg angereist. Quelle: Ulrich Wangemann

Martin Wrobel aus Hamburg ist seit acht Jahren Tesla-Fahrer. Zur Eröffnung der Giga-Factory hat er einen lebensgroßen Elon-Musk-Pappaufsteller (49,90 Euro bei Ebay) mitgebracht. „Ich bin von der Nachhaltigkeit und der E-Mobilität sehr begeistert“, sagt er. „Ich habe gerade meinen zweiten Tesla bekommen.“

„Ich denke, das ist heute ein ganz ganz großer Tag für die E-Mobilität und natürlich auch für Tesla. Ich finde es toll, dass sein Mut und seine Vision belohnt wurden, dass er heute die Fabrik öffnen darf und dass jetzt angefangen wird, hier Autos zu produzieren.“

Warum er nach Grünheide gekommen ist? „Ich verfolge die Marke und das Unternehmen schon seit acht Jahren sehr intensiv. Und ich bin schon der Meinung, dass das der richtige Weg ist für zukünftige nachhaltige und ressourcen-schonende Mobilität.“

Und ist es auch ein bisschen geil, einen Tesla zu fahren? „Absolut! Ich komme nicht aus Verzichts-, sondern aus der Spaßfraktion. Ich habe vorher einen Audi mit zehn Zylindern und 580 PS gefahren“, so Wrobel. „Was ist geil am Tesla? Er ist wie ein Bauhaus eingerichtet, es gibt nur ein Display, über das Sie alles steuern, es gibt keine Knöpfe, keine Schalter – das nervt mich alles nur. Und er versägt alles, was es gibt. Ob es ein Ferrari, Lamborghini, Mercedes, AMG ist – nennen Sie es mir, ich fahre Kreise um die Autos. Und es ist leise. Ich habe im Sommer Schiebedach auf, die Fenster auch, und ich fahre mit dem Sound of Silence.“

Tesla-Fan Fedoua Tebourbi aus Paris

Fedoua Tebourbi (28) ist aus Paris zum Tesla-Event angereist. Quelle: Lena Köpsell

Fedoua Tebourbi ist aus Paris nach Grünheide gereist – es ist ihr erster Deutschland-Besuch überhaupt - und hofft, im Zuge der Eröffnung Tesla-Chef Elon Musk zu treffen. „Ich kenne Elon aus seinen Interviews und er ist ein sehr interessanter Mensch, sein Verstand ist so anders“, sagt sie. „Ich interessiere mich sehr für künstliche Intelligenz und die Technologien in diesem Bereich. Deshalb mag ich ihn. Er versucht Orte zu erreichen, die Menschen normalerweise nicht erreichen, zum Beispiel das All.“

Von MAZonline, Lena Köpsell, Ulrich Wangemann