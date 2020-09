Potsdam

In der Stadthalle Erkner ( Oder-Spree) hat am Mittwochvormittag die Anhörung der Bürger-Einwände gegen den Bau der Tesla-Fabrik in Grünheide begonnen. Das Verfahren gilt als letzter Schritt zur umweltrechtlichen Genehmigung der Fabrik. Insgesamt werden 414 Einwände einzeln nacheinander aufgerufen und diskutiert. Wie lange die Veranstaltung dauern wird, konnte zu Beginn noch niemand sagen.

Corona erschwert die Organisation der Erörterung

Es dauerte keine halbe Stunde, bis der Veranstaltungsleiter am Mittwoch einer Bürgerin das erste Mal androhte, das Wort zu entziehen. Um 11.30 Uhr wurde die Erörterung nach einem Befangenheitsantrag gegen den Versammlungsleiter unterbrochen – ihm wird vorgeworfen, in einem Rbb-Interview das Ergebnis der Erörterung vorweggenommen zu haben.

Anzeige

Die Erörterung hatte mit mehr als einer halben Stunde gegen 10.30 Uhr Verspätung begonnen. Gleich zu Beginn gab es große Diskussionen über den Ablauf der Veranstaltung. Unter anderem beschwerten sich Bürger lautstark und zum Teil mit sich überschlagender Stimme über diverse Punkte. Darunter die Protokollführung oder das Verbot von Getränkeflaschen aus Glas in der Halle. Der Veranstaltungsleiter begründete das damit, dass leider anzunehmen sei, dass nicht nur friedlich diskutiert werde. Augenscheinlich sollen Flaschenwürfe verhindert werden.

Weitere MAZ+ Artikel

Weil die Corona-Lage die Organisation erschwert, wird die Erörterung unter strengen Hygienebedingungen abgehalten. Die Stadthalle in Erkner ist der größte Saal in der Region. In der Multifunktionshalle sitzen die Bürger mit großem Abständen auf Stühlen, hinter einem Podium der Veranstaltungsleiter des Landesamtes für Umwelt hängen Basketballkörbe neben einer provisorischen Leinwand.

Journalisten, die über die Erörterung berichten, müssen in ein Pressezelt ausweichen. Ein allgemeiner Livestream sei nicht möglich, um die Persönlichkeitsrechte der Einwender zu schützen und sicherzustellen, dass sich jeder frei äußern könne.

Lesen Sie auch: Wasserverband billigt Erschließung für Tesla

Wer eine Einwendung gegen das Projekt beim Land eingereicht hat, bekommt mit einem halben Jahr Verspätung wegen der Corona-Pandemie Gelegenheit, die Kritik gegenüber dem Landesumweltamt zu begründen. Die erste Veranstaltung musste wegen der Corona-Pandemie noch abgesagt werden.

Tesla hatte Wasserverbrauch und Zahl der Pfähle reduziert

Vor der jetzigen Erörterung war die Kritik an dem Bau lauter geworden. Die Ökologisch Demokratische Partei Brandenburg warnte vor umweltschädlichen Maßnahmen mit dem Einsatz von Pfählen. Das Umweltministerium hatte mehrfach darauf verwiesen, dass die Gefahren geprüft werden, Tesla hatte Kritik am Pfahlbau zurückgewiesen.

Lesen Sie auch: Das sagte Tesla-Chef Elon Musk zur Batterieproduktion in der „Gigafactory“ in Grünheide

Tesla hatte den geplanten Wasserverbrauch und die Zahl der Pfähle nach Kritik reduziert. Bisher ist offen, wann das Land grünes Licht für das Projekt in Grünheide bei Berlin gibt. Tesla baut derzeit über vorläufige Befugnisse für einzelne Bauschritte. Das Unternehmen will von Sommer 2021 an in einer ersten Ausbaustufe mit rund 12.000 Mitarbeitern 500.000 Elektroautos pro Jahr bauen und dort auch Batterien fertigen.

Von Ansgar Nehls