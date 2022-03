Grünheide

Nach etwas mehr als zwei Jahren Bauzeit sollen die ersten Tesla-Autos aus Deutschland in Grünheide bei Berlin an ihre Kunden gehen. Der US-Elektroautobauer will am Dienstag seine erste „Gigafactory“ in Europa eröffnen - im Beisein von Kanzler Olaf Scholz (SPD), Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) und Tesla-Chef Elon Musk. Der Firmenboss persönlich will die ersten Model Y an Kunden übergeben. Er wollte die Produktion bereits im vergangenen Sommer starten, doch die Genehmigung des Landes Brandenburg zog sich hin - auch weil Tesla eine Batteriefabrik in der Planung ergänzte.

Das Projekt gilt als Vorzeigemodell für Brandenburg und Ostdeutschland. Gern wird von der „Tesla-Geschwindigkeit“ gesprochen, wenn es um die Bau- und Genehmigungszeit geht. Insgesamt soll nach früheren Unternehmensangaben eine „mittlere einstellige Milliardensumme“ investiert werden. Tesla plant in einer ersten Stufe mit bis zu 500 000 E-Autos pro Jahr und rund 12 000 Beschäftigten. Brandenburg hatte die Fabrik Anfang März nach rund zwei Jahren Bauzeit genehmigt. Das Autowerk steht aber schon, errichtet über fast 20 vorzeitige Zulassungen. Eine Batteriefabrik ist im Bau. Bis zur Eröffnung muss das Unternehmen noch zahlreiche Auflagen erfüllen. Das Land Brandenburg sieht jedoch keine Hindernisse mehr.

Liveticker: Eröffnung der Tesla-Gigafactory in Grünheide

Dem Tesla-Start steht nichts im Weg Die Elektroautofabrik von Tesla in Grünheide kann nach Ansicht der Brandenburger Landesregierung aus aktueller Sicht wie geplant am heutigen Dienstag starten. „Derzeit liegen uns keine Erkenntnisse vor, die einer Inbetriebnahme entgegenstehen“, teilte die Sprecherin des Umweltministeriums, Frauke Zelt, am Samstag mit. Das Unternehmen muss gegenüber den jeweiligen Behörden Auflagen und Bedingungen umsetzen. Das Ministerium verwies aber darauf, dass für die Inbetriebnahme von Teilen der Anlage noch nicht alle Auflagen erfüllt sein müssten. Denn nicht alle der rund 400 Auflagen und Bedingungen aus der Genehmigung gelten für alle Anlagenteile.





Guten Morgen... ... und herzlich willkommen beim MAZ-Newsblog zur Eröffnung der Tesla-Gigafactory in Grünheide an diesem Dienstag. Über das, was hier heute passiert - u.a. werden US-Milliardär Elon Musk und Bundeskanzler Olaf Scholz hier erwartet - berichten wir für Sie an dieser Stelle.

Tesla-Gigafactory in Grünheide: Olaf Scholz will ein Grußwort halten

Zur Eröffnungsfeier der neuen Tesla-Gigafactory hatte sich auch Bundeskanzler Olaf Scholz angekündigt. Daneben werden auch Wirtschaftsminister Robert Habeck und Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke erwartet. Der Konzernchef Elon Musk ist aus Texas angereist – er möchte die ersten Tesla-Autos persönlich an die Kunden übergeben.

Produktionsstart von Tesla in Grünheide: Die Genehmigung hatte es erst Anfang März gegeben

Die Genehmigung für das Tesla-Werk in Grünheide wurde erst Anfang März ausgesprochen. Die ersten Autos wurden jedoch schon produziert und sollen bald übers Laufband rollen. Grund für die verspätete Genehmigung waren unter anderem Zweifel an der ausreichenden Grundwasserversorgung der neuen Gigafactory.

Von MAZonline, dpa