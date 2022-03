Grünheide

Nach etwas mehr als zwei Jahren Bauzeit sollen die ersten Tesla-Autos aus Deutschland in Grünheide bei Berlin an ihre Kunden gehen. Der US-Elektroautobauer hat am Dienstag seine erste „Gigafactory“ in Europa eröffnet - im Beisein von Kanzler Olaf Scholz (SPD), Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) und Tesla-Chef Elon Musk. Der Firmenboss persönlich wollte die ersten Model Y an Kunden übergeben. Er wollte die Produktion bereits im vergangenen Sommer starten, doch die Genehmigung des Landes Brandenburg zog sich hin - auch weil Tesla eine Batteriefabrik in der Planung ergänzte.

Das Projekt gilt als Vorzeigemodell für Brandenburg und Ostdeutschland. Gern wird von der „Tesla-Geschwindigkeit“ gesprochen, wenn es um die Bau- und Genehmigungszeit geht. Insgesamt soll nach früheren Unternehmensangaben eine „mittlere einstellige Milliardensumme“ investiert werden. Tesla plant in einer ersten Stufe mit bis zu 500 000 E-Autos pro Jahr und rund 12 000 Beschäftigten. Brandenburg hatte die Fabrik Anfang März nach rund zwei Jahren Bauzeit genehmigt. Das Autowerk steht aber schon, errichtet über fast 20 vorzeitige Zulassungen. Eine Batteriefabrik ist im Bau. Bis zur Eröffnung muss das Unternehmen noch zahlreiche Auflagen erfüllen. Das Land Brandenburg sieht jedoch keine Hindernisse mehr.

Liveticker: Eröffnung der Tesla-Gigafactory in Grünheide

Hiermit endet unser Liveticker über die Eröffnung der Tesla-Fabrik in Grünheide. Vielen Dank für Ihr Interesse und einen schönen Dienstagabend wünscht das MAZ-Team!

Elon-Fanboys und Sekundenkleber-Protest: Auch das gehörte zur Tesla-Gigafactory-Eröffnung Während Elon Musk im Innern des neuen Tesla-Werks in Grünheide mit Kanzler und Vizekanzler feierte, prallten vorm Werkstor Welten aufeinander. Auch wenn heute die Gigafactory heute offiziell eröffnet wird, haben die Umweltaktivisten noch nicht aufgeben.





Auch die Brandenburger Staatskanzlei ist dankbar Während sich Elon Musk bei Deutschland bedankt, sagt Brandenburg brav "Thank You" beim US-Milliardär. Die Mitte des geposteten Fotos stellt Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) dar.

Gesichter der Tesla-Gigafactory-Eröffnung: "Wir sind völlig hyped" Die Eröffnung einer Autofabrik war wohl selten ein solches gesellschaftliches Ereignis wie beim Opening der Tesla-Gigafactory in Grünheide. Wer war heute dabei – und warum?

Elon Musk bedankt sich bei Deutschland Nach der Eröffnungsveranstaltung bedankt sich Elon Musk über Twitter bei Deutschland.

Miriam wird von der Polizei weggetragen Die Polizei hat den Sekundenkleber von der Demonstrantin Miriam gelöst und konnte sie wegtragen. Nur noch zwei Angeklebte verbleiben.

Miriam (29) aus Schleswig Holstein hat sich vor der Teslafabrik festgeklebt. Gerade löst die Polizei den Sekundenkleber, um sie abtransportieren zu können.

Glauben Sie, dass die Fabrik nochmal dicht gemacht werden könnte, Herr Löb? Thomas Löb von der ÖDP ist ein Gegner der Tesla-Ansiedlung seit der ersten Stunde. Für ihn ist der Kampf gegen die Giga-Factory noch lange nicht vorbei. Und er rechnet fest mit einem wirtschaftlichen Desaster für Brandenburg und die Region.

Der erste Tesla rollt vom Band Unter dem Jauchzen und Johlen der Tesla-Fans rollen die ersten Teslas vom Band.

Derweil in der Giga-Factory: Elon Musk spricht "Jedes Auto, das wir herstellen, stellt einen weiteren Schritt in Richtung einer nachhaltigen Zukunft dar", erklärt der US-Milliardär bei der Eröffnung der Tesla-Giga-Factory. (Video: Sternberg)

Die ersten Demonstranten werden abgeführt.

Jetzt umzingelt die Polizei die Demonstrierenden und fordert sie auf sich von der Straße zu entfernen. Doch die singen nur: „Wasser schützen ist kein Verbrechen“

In der Sitzblockade vor der Fabrik werden Stullen ausgepackt und erste Schläfchen gehalten. Die Demonstrierenden wollen so lange ausharren, wie möglich. Noch macht die Polizei keine Anstalten zu räumen.

Ein weiterer Demonstrationszug erreicht die Teslafabrik in Grünheide. Die Demonstranten rufen: „Wir sind hier, wir sind laut, weil Tesla uns das Wasser klaut!“

Die ersten Teslamitarbeiter und Fans verlassen das Gelände der Gigafactory wieder. Sie müssen um die Sitzblockade herumfahren, weil der Hauptweg versperrt ist.

Tesla-Gigafactory in Grünheide: Olaf Scholz hält ein Grußwort

Zur Eröffnungsfeier der neuen Tesla-Gigafactory hatte sich auch Bundeskanzler Olaf Scholz angekündigt. Daneben werden auch Wirtschaftsminister Robert Habeck und Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke erwartet. Der Konzernchef Elon Musk ist aus Texas angereist – er möchte die ersten Tesla-Autos persönlich an die Kunden übergeben.

Produktionsstart von Tesla in Grünheide: Die Genehmigung hatte es erst Anfang März gegeben

Die Genehmigung für das Tesla-Werk in Grünheide wurde erst Anfang März ausgesprochen. Die ersten Autos wurden jedoch schon produziert und sollen bald übers Laufband rollen. Grund für die verspätete Genehmigung waren unter anderem Zweifel an der ausreichenden Grundwasserversorgung der neuen Gigafactory.

