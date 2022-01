Potsdam/Grünheide

Für Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) ist ein Ende des Ringens um die Baugenehmigung für die Tesla-Fabrik in Grünheide (Kreis Oder-Spree) in Sichtweite. „Wir sind auf dem letzten Kilometer eines Marathonlaufs, wir dürfen uns aber auch jetzt nicht verstolpern“, erklärte der Landesregierungschef im MAZ-Interview. Ein konkretes Datum könne er jedoch nicht nennen.

Beeindruckt von der Vision Elon Musks

Bei den Gesprächen mit Tesla-Chef und US-Milliardär Elon Musk sei er von dessen Zukunftsvorstellung beeindruckt gewesen, da diese „genau dem entspricht, was wir in Brandenburg vorhaben: die Vision einer klimaneutralen Produktion von möglichst weitgehend klimaneutralen Produkten.“ Woidke: „Und daneben hat mich seine unglaubliche Detailtiefe beeindruckt - sowohl in technischen Fragen als auch das Genehmigungsverfahren betreffend.“

Woidke sieht die Ansiedlung des Tesla-Werks als weiteren Schritt, um Brandenburg zu einer Boom-Region zu formen, „mit Rolls-Royce im Bereich des hybrid-elektrischen Fliegens, mit Siemens, Alstom und der Deutschen Bahn im Schienenverkehr und nun auch im Autoverkehr.“ Dabei gebe es nicht nur Tesla. „Der elektrische Mercedes-Sprinter wird ab 2025 in Ludwigsfelde gebaut. Wir sind das Land der klimaneutralen Mobilität – und der klimaneutralen Produktion.“

