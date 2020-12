Berlin

Die ÖDP Brandenburg protestiert dagegen, dass der US-Unternehmer Elon Musk am Dienstagabend in Berlin mit dem Axel Springer Award ausgezeichnet wird und richtet in diesem Zusammenhang schwere Vorwürfe an die Bundesregierung. Der Grund: Gesundheitsminister Jens Spahn ( CDU) soll die Laudatio auf den Tesla-Chef halten. „Man sollte meinen, der Gesundheitsminister hätte in Corona-Zeiten Wichtigeres zu tun, als Lobbyarbeit für einen umstrittenen Unternehmer zu leisten.“, findet der ÖPD-Bundesvorsitzende, ChristianRechholz. Musk tarne sich „als ökologischer Retter“, beute aber tatsächlich in Wirklichkeit Mensch und Natur für seinen Profit aus . Die geplante Giga-Factory in Gründheide) gefährde „das Trinkwasser für die Metropole Berlin. Allein das müsste Jens Spahn davon abhalten, diesen Unternehmer zu ehren.“

Rechholz, nannte die die Liste der bisherigen Springer-Preisträger (vor Musk unter anderem Mark Zuckerberg/ Facebook und Jeff Bezos/ Amazon) bezeichnend: „Milliardenschwere Unternehmer, die sich nicht um Regularien und das Gemeinwohl kümmern und ihre Mitarbeiter schlecht behandeln“.

Anzeige

Seitenhieb auf SPD und Grüne

Ein breites Bündnis aus Klima- und Umweltschützern hat angekündigt, vor dem Axel-Springer-Haus in Berlin gegen die Preisverleihung zu protestieren. Mit einem Seitenhieb auf die Landesregierung in Brandenburg ergänzt die ÖPD: „Mitglieder der Grünen und der SPD werden dort nicht erwartet, denn Vertreter beider Parteien haben im Land Brandenburg diese noch nie dagewesene Beschleunigung eines umstrittenen Bauprojekts zu verantworten.“

Tesla will in Gründheide ( Oder-Spree) vom kommenden Sommer an bis zu 500.000 Elektroautos pro Jahr mit rund 12 000 Mitarbeitern bauen. Jüngst stellte Elon Musk in Aussicht, dass in Grünheide auch die weltgrößte Batteriefabrik entstehen soll. Am Montag war bekannt geworden, dass Tesla dort weitere knapp 83 Hektar Wald roden darf.

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach.

Musk ist auch Chef der Weltraumfirma SpaceX. Darauf liegt ein Fokus der Berliner Preisverleihung. Das Motto des Abends lautet „An Evening for Elon Musk – Mission to Mars“. Ein Ziel des Unternehmers ist, Raumfahrer zum Mars zu schicken.

Der undotierte Preis des Springer-Konzerns wird zum fünften Mal verliehen. Damit werden jährlich Personen gewürdigt, die laut Springer „in besonderer Weise innovativ sind, Märkte schaffen und verändern, die Kultur prägen und sich gleichzeitig ihrer gesellschaftlichen Verantwortung stellen“.

Von Thorsten Keller