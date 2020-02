ÖDP verteidigt die Grüne Liga – und attackiert die Grünen

Potsdam

Im Streit um die Tesla-Fabrik in Grünheide ( Oder-Spree) hat die Ökologisch-Demokratischen Partei ( ÖDP) die Grünen Liga Brandenburg verteidigt. Der Umweltverband hatte die Abholzungen auf dem Tesla-Gelände gerichtlich stoppen lassen. „In Deutschland gelten für alle Bürger und alle Unternehmen die gleichen Rechte“, erklärte der ÖDP-Bundesvorsitzende Christoph Raabs. „Es ist daher völlig legitim, auf die Einhaltung dieser Rechte zu pochen, selbst wenn dies den Bau einer Fabrik für Elektroautos verzögern könnte."

Neben Politikern von FDP und der CDU hatten auch Vertreter von Bündnis 90/Die Grünen, darunter die Berliner Wirtschaftssenatorin Ramona Pop und der Bundestagsabgeordnete Oliver Krischer das Vorgehen der Grüne Liga kritisiert.

Dafür wiederum hat die ÖDP überhaupt kein Verständnis. „Während die reflexhafte Betonung des Vorranges wirtschaftlicher Interessen bei Union und FDP eine lange Tradition hat, klingen derartige Töne aus den Reihen der Grünen in meinen Ohren sehr befremdlich", sagte Raabs. „Ein vorauseilender Gehorsam ist in jedem Fall vollkommen unangebracht.“ Die Aussicht auf Arbeitsplätze und Steuereinnahmen dürfe nicht dazu führen, bestehende Gesetze auszuhebeln, auch wenn es am Ende um Erzeugnisse gehe, die derzeit eine hohe gesellschaftliche Akzeptanz hätten.

Wirtschaft beklagt zähe Genehmigungsverfahren

Unterdessen fordern Wirtschaftsverbände und Ökonomen schnellere Prozesse in Deutschland. Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag ( DIHK) moniert einen zu langen Vorlauf für Großprojekte „Plan- und Genehmigungsverfahren für Unternehmensansiedlungen in Deutschland dauern abschreckend lange“, meint Achim Dercks, Vize-Gschäftsführer des DIHK. „Vor allem bestehen die Planverfahren aus zu vielen Stufen.

Michael Hüther, Direktor des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) erklärte,Verzögerungen ließen sich etwa mit digitalisierten Verfahren, eingeschränkten Klagerechten für Verbände und Prämien für Verwaltungsangestellte und Baufirmen verhindern. „Beschäftigte in den Verwaltungen profitieren meist nicht von einer Beschleunigung, müssen aber mit Sanktionen rechnen, wenn wider Erwarten eine Genehmigung ausbleibt und begonnene Maßnahmen zurückgebaut werden müssen.“ Prämiensysteme in Behörden könnten Anreize für schnellere Verfahren schaffen.

Denkbar seien auch mehr Anreize für Firmen, um die Bauzeit kurz zu halten. „In anderen Ländern gibt es beispielsweise Prämien für ausführende Unternehmen, wenn Projekte vorzeitig fertig werden“, berichtet Hüther.

Laut Industrieverband BDI hat sich die Verfahrensdauer in Deutschland den vergangenen zehn Jahren fast verdoppelt. Bis ein Mobilfunkmast in Deutschland genehmigt werde, dauere es im Schnitt 18 Monate, im Ausland liege der Wert bei nur vier bis sechs Monaten. „Es muss aufhören, dass Partikularinteressen für die Allgemeinheit wichtige Investitionen teils über zehn oder 20 Jahre verzögern können“, forderte BDI-Präsident Dieter Kempf.

