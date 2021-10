Tesla: Umweltverbände halten Genehmigungsverfahren für rechtswidrig

Potsdam

Die Brandenburger Umweltverbände Nabu und Grüne Liga halten die kürzlich zu Ende gegangene Tesla-Erörterung für rechtswidrig und fordern eine Wiederholung nicht nur der Anhörung, sondern der kompletten Auslage der Antragsunterlagen. Damit müssten die Unterlagen zum vierten Mal der öffentlich ausgelegt werden.

Die von der Genehmigungsbehörde, dem Brandenburger Landesamt für Umwelt, ausgelegten Unterlagen seien unvollständig gewesen, erklärte der Anwalt der Verbände, Thomas Deppner am Freitag. Der Grund: Tesla als Antragssteller hatte mehrere Passagen geschwärzt, weil es sich um Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse gehandelt habe. „Damit wurden wesentliche Informationen für die Bewertung der Umweltauswirkungen zurückgehalten“, kritisierte Deppner.

Bei der anschließenden Online-Konsultation der mehr als 800 Einwände gegen den Bau der Elektroautofabrik in Grünheide (Oder-Spree) sei ein Teil der Schwärzungen aber dann aufgehoben worden. Die Verbände hätten keine Zeit gehabt, diese neuen Informationen einzuordnen.

Außerdem seien die Antragsunterlagen von Tesla in wesentlichen Punkten erneut geändert worden. Aus zwei Tanklagern mit einem Kühlmittel sei inzwischen ein großer Tank geworden. „Das führt zu einem anderen Störfallszenario. Deswegen müssen die Unterlagen neu ausgelegt werden“, forderte Deppner.

Wenigstens aber müsse das Landesumweltamt die gerade beendete Online-Konsultation wiederholen. Denn der Erörterungstermin, der aus Corona-Gründen im Internet stattfand, sei von der Behörde nicht fristgerecht angezeigt worden. Eine solche Beteiligung der Öffentlichkeit müsse mindestens sieben Tage vorher im Amtsblatt veröffentlicht werden, so Deppner. In Brandenburg sei dies aber erst zwei Tage vorher geschehen.

„Das ist ein schwerwiegender Verfahrensfehler“, so Deppner. Die Rechtslage sei eindeutig. Wenn die Behörde die im Prinzip fertig gebaute Fabrik final genehmige, könne die erteilte Genehmigung also fehlerhaft sein. Die Verbände behalten sich vor, dagegen dann Widerspruch einzulegen oder letztlich zu klagen.

Die Vertreter der beiden Verbände machten deutlich, dass sie das ganze Genehmigungsverfahren für fragwürdig und politisch beeinflusst halten, um das Prestige-Projekt nicht zu gefährden. Nabu-Chefin Christiane Schröder: „Das ist keine ergebnisoffene Prüfung, bei der mit Augenmaß alle Schutzgüter abgewogen werden. Hier wird auf Gedeih und Verderb alles in eine Richtung gepresst, dass Herr Musk möglichst schnell seine Genehmigung hat. Es werden Fehler bewusst hingenommen“, sagte sie.

Newsletter MAZ kompakt Die wichtigsten Nachrichten und Top-Meldungen des Tages aus Brandenburg – täglich gegen 6 Uhr in Ihrem Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Tesla-Chef Elon Musk rechnet fest mit einer Genehmigung noch in diesem Jahr. Er hatte am vorigen Sonnabend beim Tag der offenen Tür in Grünheide angekündigt, dass spätestens im Dezember die ersten Autos vom Typ Model Y vom Band laufen werden. Die Genehmigung dafür steht aber noch aus. Michael Ganschow von der Grünen Liga hält ein derartiges Gebaren für unseriös. Seriöse Antragssteller würden sich in einem laufenden Verfahren so nicht äußern, kritisierte er.

Die dreiwöchige Erörterung der Einwände gegen den Bau der Fabrik war in der Nacht auf Freitag zu Ende gegangen. Seit Freitag muss das Umweltamt untersuchen, ob sich neue Erkenntnisse und Prüfungen ergeben. Wie viel Zeit das in Anspruch nimmt, ist offen.

Von Torsten Gellner