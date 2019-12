Potsdam

Welche Themen haben die MAZ-Plus-Leser in dieser Woche am meisten interessiert? In unserer Wochenzusammenfassung stellen wir die fünf meistgelesenen Geschichten vor.

Rätselraten um neuen Tesla-Firmensitz

In diesem Haus ist der neue Tesla-Firmensitz gemeldet – vor Ort weiß davon allerdings niemand etwas. Quelle: JACQUELINE STEINER

Der US-amerikanische Elektro-Autobauer Tesla hat für die geplante Großfabrik in Grünheide eine eigene Aktiengesellschaft gegründet. Deren Firmensitz befindet sich im Brandenburger Ortsteil Kirchmöser ein, im Haus gleich neben der früheren Wirkungsstätte des ehemaligen Bundesmnisters Günther Krause ein. Dem Wirtschaftsministerium liegen dazu keine Informationen vor – und auch die Hauseigentümerin weiß gar nichts von ihrem Glück.

Verkehrschaos nach Brückensperrung in Brandenburg/Havel

Nach einer Routinekontrolle hat der Landesbetrieb Straßenwesen am 5. Dezember die wichtige BrandenburgerBrücke „20. Jahrestag“ komplett für den Verkehr gesperrt. Lange Staus im Berufsverkehr, improvisierte Umleitungen durchs Wohngebiet, Umwege für Buslinien sind die Folge - und Hoffnung auf eine Verkehrsfreigabe der Brücke „20. Jahrestag“ bis zu einem Ersatzneubau ist nicht in Sicht.

Hund von Wildschweinrotte getötet

Hans-Joachim Gohl zeigt Fotos von Kessy. Quelle: Konstanze Kobel-Höller

Sie wollte nur austreten in den eigenen Garten in Stahnsdorf. Dann erwischte eine Wildschweinrotte Sennenhund Kessy und fügte dem Tier schwere Bissverletzungen zu. Besitzer Hans-Joachim Gohl ist fassungslos über den Tod seines Lieblings – und Bürgermeister Bernd Albers fordert nun die unverzügliche Bewilligung der Bogenjagd in der Ortslage.

So lief die Bombenentschärfung in Oranienburg

Da ist die Bombe – erfolgreich entschärft von Sprengmeister André Müller und seinem Team. Es war die dritte Bombe am Treidelweg und die 209. in Oranienburg. Quelle: ENRICO KUGLER

Es ist vollbracht: Um 13:58 Uhr am Donnerstag konnte der Kampfmittelbeseitigungsdienst des Landes Brandenburg (KMBD) Entwarnung geben und die erfolgreiche Entschärfung der 500kg- Bombe amerikanischer Bauart mit chemischem Langzeitzünder vermelden. Unsere Reporter haben das Geschehen vom frühen Morgen an begleitet.

Ärger um Entenstopfleber in Jauchs Villa Kellermann

Das Restaurant Villa Kellermann in Potsdam. Quelle: Bernd Gartenschläger

Die Tierschutzorganisation Peta hat die Villa Kellermann kritisiert: Denn das Potsdamer Restaurant, das unter der Regie des Berliner Spitzenkochs Tim raue steht und vom 26-jährigen Christopher Wecker geleitet wird, bot ein Gericht namens „Entenleberterrine Sanssouci“ an. Die Entenstopfleber – man kennt sie auch unter dem Namen Foie Gras –, wird unter grausamen Bedingungen hergestellt. Das Restaurant reagierte umgehend: Das beanstandete Gericht findet sich nun nicht mehr auf der Karte.

Trauer um Emma aus Velten

Der Tod der kleinen Emma hat viele bewegt. Quelle: Knut Hagedorn

Die krebskranke Emma aus Velten ist nur wenige Tage nach ihrem zweiten Geburtstag gestorben. Das kleine Mädchen litt an einer besonders seltenen Form der T-ALL-Leukämie. Bevor durch eine groß angelegte Kampagne der DKMSDeutschland ein anonymer Spender für sie gefunden werden konnte und sie im vergangenen Juni eine Stammzellenspende erhielt, hatte sie bereits sechs Chemotherapien in der Berliner Charité hinter sich. Ihr Schicksal hatte tausende Menschen in den vergangenen Monaten bewegt. Am Montag wurde sie beigesetzt.

