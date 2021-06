Potsdam

Der Autokonzern Tesla hat seine Planungen für die im Bau befindliche Fahrzeugfabrik in Grünheide (Oder-Spree) erheblich überarbeitet. Wie das Umweltministerium am Donnerstagnachmittag mitteilte, hatte die Firma am selben Tag neue Antragsunterlagen beim Landesamt für Umwelt eingereicht. Dabei geht es vor allem um den Bau einer Batteriefabrik auf dem Gelände.

Die Veränderungen sind so tiefgreifend, dass eine erneute öffentliche Auslegung der Planungsunterlagen nach Einschätzung des Ministeriums wahrscheinlich wird. Eine Entscheidung zur erneuten Beteiligung der Öffentlichkeit wird in den nächsten Tagen erfolgen, „wenn die kursorische Prüfung des Antragsinhalts und die Vollständigkeitsprüfung abgeschlossen sind“, wie Ministeriumssprecherin Frauke Zelt mitteilte.

Bislang nur vorläufige Genehmigungen

Der Bau der Fabrik erfolgt derzeit auf Grundlage vorläufiger Teilgenehmigungen. Eine endgültige Genehmigung steht noch aus. Tesla musste 100 Millionen Euro zurücklegen, um notfalls einen Abriss der Anlage zu finanzieren.

Laut den neuen Planungsunterlagen soll nun die Herstellung von Batteriezellen vor Ort erfolgen. Das hatte Firmenchef Elon Musk schon vor Monaten angekündigt, es gab aber noch keinen förmlichen Antrag dazu. Musk hatte von der weltgrößten Batteriefabrik gesprochen.

Außerdem enthält der Antrag laut Ministerium eine Erweiterung des Presswerks mittels zweier weiterer Presslinien. Dies solle der „Ausweitung der Fertigungstiefe in dem Werk dienen“, heißt es in der Mitteilung des Ministeriums. Der Karosseriebau dagegen wird auf eine Fertigungslinie reduziert. Für die Erweiterung des Presswerks werden weitere 1.180 Gründungspfähle in den Boden gerammt.

Rückspiegel und Stoßstangen aus Grünheide

Fertigungsschritte zur Herstellung und Lackierung von Kunststoffbauteilen wie Stoßstangen- und Rückspiegelabdeckungen kommen laut Ministerium ebenfalls neu hinzu.

Das in der Region mit viel Sorge betrachtete Thema Wasserverbrauch ist auch präzisiert worden: Trotz der Erweiterung der Anlage soll der Verbrauch weiterhin voraussichtlich bei rund 1,4 Millionen Kubikmetern pro Jahr liegen, die zu erwartende Abwassermenge bei rund 925.000. Diese Mengen sind vom Vertrag mit dem öffentlichen Wasserversorger gedeckt.

Ministeriumssprecherin Zelt betont: „Bei einem Projekt der Größenordnung dieses Fahrzeugwerks sind Umplanungen während des Genehmigungsverfahrens nicht ungewöhnlich. Der Vorhabenträger hat zu jeder Zeit das Recht, seinen Antrag zu ändern.“

Von Ulrich Wangemann