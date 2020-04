Tesla braucht für Bau des Fundaments in Grünheide neuen Antrag

Potsdam/Grünheide

Der geplante Bau des Fundaments für die Gigafactory in Grünheide ( Oder-Spree) des US- Elektroautobauers Tesla verzögert sich. Der Antrag auf vorzeitigen Maßnahmebeginn wurde von Tesla „vorerst ruhend“ gestellt, wie das Umweltministerium in Potsdam der MAZ sagte.

Tesla favorisiert sogenannte Pfahlgründungen, die im ursprünglichen Bauantrag vom Dezember 2019 nicht enthalten sind. Nun will Tesla geänderte Unterlagen vorlegen.

Das Unternehmen wollte, wie im Fall der kürzlich beendeten Rodungen, einen vorzeitigen Maßnahmebeginn auch beim Fundament-Bau vornehmen – entsprechend dem Bundesimmissionsschutzgesetz (Paragraf 8a). Das ist nun zunächst gescheitert. Das zuständige Landesumweltamt wird den ursprünglichen Antrag auf vorzeitigen Maßnahmebeginn bis zur Einreichung neuer Unterlagen nicht weiter bearbeiten, hieß es.

Tesla wollte auf eigenes Risiko mit den Arbeiten beginnen, bevor eine Genehmigung vorlag. Das Unternehmen musste sich aber dazu verpflichten, den früheren Zustand wiederherzustellen, falls die Genehmigung nicht erteilt werden kann. Ob damit eine zeitliche Verzögerung des gesamten Projektes verbunden ist, ist allerdings offen.

Bürgermeister Christiani : „Es geht vorwärts“

Die Corona-Krise indes scheint Tesla bisher nichts anhaben zu können. Zumindest ist das der Eindruck von Bürgermeister Arne Christiani. „Es geht vorwärts. Aus meiner Sicht gibt es keine Beeinträchtigungen“, sagt der Bürgermeister der kleinen Kommune vor den Toren Berlins, der das riesige Areal des amerikanischen Elektroauto-Herstellers direkt vor der Nase hat und so die Arbeiten genau verfolgen kann. „Die Maschinen und Fahrzeuge sind in Bewegung – trotz Corona“, sagt er und lächelt.

Gespannt ist er momentan nur, für welche Variante sich Tesla beim anstehenden Bau des Fundaments entscheiden wird. „Das ist noch nicht erkennbar“, schätzt er fachmännisch die Lage ein. Möglich sei die herkömmliche Methode für den Bau von Bodenfundamenten. Es könnten aber auch lose Schichten durch neuartige Pfähle überwunden werden. Diese zweite, modernere Variante wird nun von Tesla favorisiert.

Unternehmen hält sich bedeckt über Auswirkungen der Pandemie

Unklar ist auch, inwieweit die Pandemie dem Konzern in die Quere kommt und sich deshalb der Zeitplan verschiebt. In den Vereinigten Staaten pausiert seit dem 23. März im Hauptwerk Fremont die Produktion. Mitarbeiter sollen beurlaubt worden sein, berichtete jetzt das Nachrichten-Portal Bloomberg.

Tesla selbst hält sich dazu bedeckt. Es hüllt sich bei Anfragen auch in Schweigen, ob solche Rückschläge Auswirkungen auf das laufende Projekt in Grünheide hat. Bis Mitte 2021 soll die Fabrik im Brandenburgischen stehen und die ersten Autos von geplanten 500.000 vom Gelände rollen.

Nach der Abholzaktion der rund 90 Hektar im Februar ist inzwischen die Einebnung des Bodens erfolgt. Der Oberboden durfte nur bis maximal 30 Zentimeter abgetragen werden, so die Auflage. Überdies musste das Bodenmaterial für die Verwendung in Wasserschutzgebieten geeignet sein.

Bürger-Anhörung wegen Corona verschoben

Verschoben werden musste eine öffentliche Anhörung über 373 Einwendungen von Bürgern gegen das Projekt. Die sollte am 18. März stattfinden, doch da war bereits die Corona-Krise. Wann der Erörterungstermin nachgeholt wird, steht in den Sternen. Derweil läuft das Genehmigungsverfahren weiter. Angeblich hat das Ganze keinen Einfluss auf Verfahren und Zeitplan, hieß es aus dem Umweltministerium. Die Freien Wähler im Landtag äußern Zweifel. „Das ist bisher kein reguläres Verfahren“, sagt der Abgeordnete Philip Zeschmann.

Sicher ist jetzt wohl auch, dass es weder einen Spatenstich noch eine Grundsteinlegung geben wird. Davon hatte einmal der brandenburgische Wirtschaftsminister Jörg Steinbach ( SPD) gesprochen und dies für Mitte April in Aussicht gestellt. Allerdings gab es dazu vonseiten Teslas nie eine offizielle Bestätigung. Auf Nachfrage in der Potsdamer Staatskanzlei hieß es nur: „Da es hierzu bisher keine Terminvereinbarung gab, konnte dieser Termin auch nicht abgesagt werden.“

Keine Proteste mehr rund um das Gelände

Still geworden ist es nach Auskunft von Grünheide-Bürgermeister Christiani rund um das Tesla-Gelände. Keine Protestler, keine Demonstranten. Dort, wo vor einigen Wochen noch Umweltschützer gegen die Fabrik auf die Straße gingen und wo ebenso viele Menschen für das Projekt demonstrierten, herrscht wegen der Corona-Krise gähnende Leere. Der Austausch über die ehrgeizigen Pläne von Tesla und Chef Elon Musk hat sich derweil in die sozialen Netzwerke verlagert.

Wie jetzt bekannt wurde, muss die Gemeinde Grünheide den Bebauungsplan für das Gelände ändern. An dieser Stelle schaltete sich das Land ein und berief sich auf das besondere Landesinteresse, schließlich geht es um ihr wichtigstes Vorhaben: die Tesla-Fabrik. Das Land betraute mit der Koordinierung und Begleitung des Bauleitplanverfahrens ausgerechnet einen alten Bekannten: die Landesentwicklungsgesellschaft ( LEG), wie eine Parlamentsanfrage der Freien Wähler ergab. Die LEG kann auf eine berühmt-berüchtigte Vergangenheit blicken und befindet sich seit fast 20 Jahren in Liquidation.

Die Landestochter, die inzwischen schwarze Zahlen schreiben soll, geriet in den 90er Jahren als Entwickler von Liegenschaften ins Zwielicht, wie beim Projekt in Wünsdorf, einem früheren Militärgelände. Doch das scheint inzwischen nur noch Geschichte zu sein.

Von Igor Göldner