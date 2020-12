Potsdam

Der US-Elektroautobauer Tesla darf auf seiner Baustelle in Grünheide bei Berlin eine weitere Waldfläche abholzen. Das hat das Verwaltungsgericht Frankfurt (Oder) am Donnerstag entschieden. Es lehnte damit einen Eilantrag der Umweltverbände NABU und Grüne Liga für einen vorläufigen Rodungs-Stopp ab.

Anfang der Woche hatten die beiden Umweltverbände mit ihrem Eilantrag die Rodung kurzzeitig stoppen können. Insbesondere hatten sie Gefahren für die in der Kieferplantage heimischen Tiere wie Schlingnatter und Zauneidechse geltend gemacht.

Anzeige

Zauneidechsen leben bevorzugt woanders

Das Verwaltungsgericht sah das nun anders und lehnte den Eilantrag ab. Das Landesumweltamt habe richtig gehandelt, als es dem US-Autobauer den vorzeitigen Beginn der Fällmaßnahmen erlaubt hatte, ohne dass die abschließende Genehmigung für das Gesamtprojekt vorlag. Denn die steht immer noch aus. Die Abwägung der naturschutzrechtlichen Belange durch das Umweltamt sei aber nicht zu beanstanden, hieß es nun.

Die Richter gehen davon aus, dass die Prognose des Umweltamts zutreffen wird, dass am Ende mit einer Genehmigung für das Tesla-Vorhaben zu rechnen sei. Außerdem seien Zauneidechse und Schlingnatter vornehmlich außerhalb des Waldgebiets heimisch, das nun zur Debatte steht. Die Fällarbeiten auf dem 83 Hektar großen Areal können damit fortgesetzt werden.

Beschwerde gegen Urteil möglich

Am Montagabend hatte das Gericht aufgrund der Bedenken der Umweltschützer die bereits begonnenen Abholzarbeiten vorerst gestoppt. „Da davon auszugehen ist, dass die Rodung der 82,9 Hektar Waldfläche nur wenige Tage in Anspruch nehmen wird, würde ein weiteres Zuwarten mit der vorliegenden Entscheidung deshalb praktisch zu einer Erledigung des vorliegenden Rechtsstreits führen“, hieß es in dem Gerichtsbeschluss.

Mit anderen Worten: Das Gericht hatte schnell handeln müssen, weil der Wald sonst binnen Tagen abgeholzt gewesen wäre und es nichts mehr zu verhandeln gegeben hätte. Nachdem die Richter nun der Einschätzung des Umweltamtes gefolgt sind, können die Umweltverbände nun Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg einlegen.

Von Torsten Gellner