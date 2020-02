Tesla-Projekt: Wie das Unternehmen in Grünheide in die Charmeoffensive geht

Potsdam

Der US-Elektroautobauer Tesla, der in Grünheide ( Oder-Spree) eine Fabrik bauen will, geht in die Informationsoffensive. Im gut gefüllten Saal des Bürgerhauses im Ortsteil Hangelsberg präsentierte sich am Mittwoch das Unternehmen, das sich bisher öffentlich äußerst bedeckt gehalten hatte.

Rund 100 Bürger aus der Gemeinde und der Umgebung nutzten die Chance, um mit den zahlreich vertretenen Mitarbeitern von Tesla in das direkte Gespräch zu kommen. Die Firma stellte in einem ausführlichen Vortrag die Unternehmensgeschichte, die Vorhaben in aller Welt und die eigenen Werten vor. Offen wurde für Arbeitsplätze bei dem Unternehmen in Grünheide geworben. Die Firma war sichtlich um eine Charmeoffensive bemüht. Es gab im Anschluss für alle Gulasch und kühle Getränke.

Proteste gegen die Ansiedlung, wie neulich bei Demonstrationen in der Gemeinde, gab es an diesem Abend keine. Viele der vor allem älteren Bürger zeigten sich über die Großinvestition grundsätzlich erfreut, hätten allerdings, wie es ein Grünheider Rentner ausdrückte, gern mehr über die geplante Wasserversorgung und Rodung des Kiefernwaldes erfahren. Ein Mitarbeiter von Tesla sagte, eine Erörterung des Projekts sei nicht geplant gewesen. Stattdessen wurde darauf hingewiesen, dass die Firma gute Arbeit biete und man sich bewerben könnte. Vor allem der Ingenieursberuf sei sehr gefragt, so der Mitarbeiter.

IHK-Chef sorgt sich um Abwerbung von Arbeitskräften

Als große Chance für die Region wertete am Rande der Hauptgeschäftsführer der IHK Ostbrandenburg, Gundolf Schülke, die Pläne der Firma. Er verwies allerdings auch darauf, dass viele kleine Firmen Angst hätte, Beschäftigte an Tesla zu verlieren. Das Unternehmen habe erklärt, dass es alle Problem lösen könnte, die anstünden. Offen sei aber geblieben, wie sie das anstellen wolle, so Schülke.

Wie am Mittwoch auch bekannt wurde, haben sich inzwischen rund 400 Bürger seit Januar über die Unterlagen des US-Elektroautobauers zur Genehmigung der geplanten Fabrik in Brandenburg informiert. Sie nahmen Einsicht in Akten der Behörden vor Ort. Am Mittwoch endete die Frist, um den Antrag von Tesla zur Genehmigung einzusehen.

Trotz aller Euphorie gibt es auch Kritik

Tesla will in Grünheide eine Fabrik bauen, in der ab Juli 2021 bis zu 500 000 Fahrzeuge der Typen Model 3 und Y sowie künftiger Modelle im Jahr vom Band rollen.

Gegen das Projekt regt sich trotz aller Euphorie auch Kritik. Bisher sei eine zweistellige Zahl an Einwendungen dagegen eingegangen, sagte die Sprecherin des Umweltministeriums, Frauke Zelt. Wer sich gegen das Vorhaben wenden will, hat für Einwendungen allerdings noch bis zum 5. März Gelegenheit, sich beim Landesamt für Umwelt in Potsdam, in den Rathäusern Grünheide und Erkner oder im Amt Spreenhagen zu melden.

Tesla will in Grünheide von Juli nächsten Jahres an bis zu 500 000 Elektrofahrzeuge im Jahr vom Band rollen lassen. Bedenken gibt es bei Bürgern unter anderem wegen der geplanten Wasserversorgung des Werks. Es braucht den Unternehmensplänen zufolge bis zu 372.000 Liter pro Stunde.

Von Igor Göldner