Die Gemeindevertreter haben eine weitere Hürde für den Firmensitz des Automobilherstellers Tesla in Grünheide bei Berlin genommen. Das Unternehmen soll künftig in der „Tesla Straße“ ansässig sein.

Tesla will ab 2021 in Grünheide nahe Berlin in seiner ersten Fabrik in Europa rund 500.000 Elektroautos im Jahr bauen. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa